Adottare cani ad Agosto: gli animali domestici in cerca di una nuova casa

L’estate è il periodo più spensierato e tranquillo dell’anno, montagna, spiaggia, sole e viaggi scandiscono le giornate di agosto, ma c’è un modo per renderlo ancora più allegro: adottando un cane. Questo, infatti, è il mese in cui aumentano gli abbandoni e molti pelosi improvvisamente non hanno più una famiglia che si prenda cura di loro.

Esistono, però, molte associazioni che li ospitano come Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese.

Per restituirgli la gioia di essere amati, potete decidere di adottarli e accoglierli nella vostra vita.

Brunilde

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: sguardo dolce e un carattere riservato sono i tratti distintivi di Brunilde, una cagnolona dolce ed educata. Una nuvola di pelo che ama passeggiare anche se tira un po’ al guinzaglio

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Bulla

Anni: circa 8

Sesso: femmina

Genere: derivata pit bull

Malattie: non presenti

Su di lei: simpatica e pronta a conquistarvi al primo sguardo, Bulla non vede l’ora di conoscervi e di trascorrere il resto della sua vita con voi

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Kaneki

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Genere: ariégeois

Malattie: non presenti

Su di lui: Kaneki ha un sorriso dolce e una simpatia travolgente che vi entrerà nel cuore appena lo conoscerete. Il suo desiderio più grande è trovare una famiglia con cui trascorrere giorni pieni di amore e allegria

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Poldo

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: ariégeois

Malattie: nessuna

Su di lui: dall’aspetto elegante e simpatico, Poldo non vede l’ora di conoscere la persona che vorrà prendersi cura di lui e con cui trascorrerà il resto della sua vita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Ryuk

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: ariégeois

Malattie: nessuna

Su di lui: Ryuk è un cane bellissimo di taglia media, con un musetto simpaticissimo che ispira solo tante coccole e un amore sconfinato

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Kevin

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: bello, simpatico e pimpante, Kevin è un cane adulto facile da gestire a cui piace farsi accarezzare, amante delle passeggiate, non tira al guinzaglio

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati dalla struttura, ma ce ne sono molti altri in cerca di una persona in grado di donargli l'amore e l'affetto di cui hanno bisogno. Sui profili social dell’associazione potete mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.