Gli accessori per aiutare i pet a sopportare caldo e afa

In estate, le temperature roventi sono difficili da sopportare anche per i nostri amici a 4 zampe

L’estate è un momento difficile per i proprietari di animali domestici, perché il caldo e l’afa possono influenzare negativamente la normale quotidianità. Il pet, infatti, può sentirsi stanco, spossato e inappetente.

Cosa fare per aiutare il proprio cane o gatto? In commercio vi sono diversi accessori studiati appositamente per refrigerare gli animali, come le piscine e i tappetini; si tratta di prodotti realizzati con materiali resistenti e antigraffio, che permettono ai pet di rinfrescarsi durante le giornate più afose.

