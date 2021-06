Passeggiata con il proprio pet: gli accessori indispensabili

La bella stagione è ormai esplosa, per questo è importante portare alcuni accessori indispensabili per il pet durante la passeggiata.

Con l’arrivo dell’estate cosa non deve mancare nella borsa di Fido? Certamente la ciotola con l’acqua o la borraccia termica per far abbeverare il pet ogni volta che ne sente la necessità.

Un altro accessorio immancabile è la tenda da spiaggia, ideale da portare con sé per una passeggiata al mare e proteggere l’amico a 4 zampe dai raggi UV e dal vento.

Per conoscerne di più, clicca qui.