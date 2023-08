Si rafforza la rete di strutture accreditate sul litorale romano

Tra le criticità individuate nel Sistema Sanitario Nazionale - come confermato dalle emergenze degli ultimi anni - si trova sicuramente la carenza di posti letto nelle strutture.

Questa situazione ha da sempre rappresentato un notevole ostacolo nel fornire un'adeguata assistenza medica alla popolazione, generando lunghe attese e complicando l'accesso alle cure necessarie.

Il recente accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale conferito alla struttura ospedaliera di Casalpalocco è un'aggiunta preziosa alla rete di strutture sanitarie già esistenti a supporto dell’attività sanitaria del Municipio X, del litorale romano e non solo.

Questo è un passo significativo verso il miglioramento del Sistema degli Ospedali del territorio, mostrando un impegno tangibile verso il benessere dei cittadini.

Il territorio romano può ora affacciarsi con fiducia verso un futuro in cui la salute viene posta al centro dell'agenda, e dove le carenze infrastrutturali vengono affrontate con determinazione.

Si tratta dell’Istituto Clinico Casalpalocco (ICC) che, con prestazioni in regime di accreditamento per la medicina e la chirurgia generale e per il trattamento delle malattie infettive e tropicali, contribuirà a una maggiore efficienza nell'assistenza medica, riducendo i tempi di attesa e offrendo percorsi di prevenzione, diagnosi e cura personalizzati.

Una struttura ospedaliera accreditata con il SSN

L’Istituto Clinico Casalpalocco (ICC) è stato autorizzato all’esercizio e accreditato con il SSN in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 28 giugno 2023. L’ASL RM 3 ha riconosciuto alla struttura del Municipio X l'accreditamento di 76 posti letto (su 92 totali).

Un risultato importante per l’ospedale di GVM Care & Research, che va in questo modo a supportare la sanità territoriale.

“Collaborare attivamente con gli Ospedali del territorio”

“La nuova configurazione dell'ICC, conosciuto anche come Istituto Clinico Casalpalocco, è stata fortemente voluta e pensata per rispondere alla sempre più importante domanda di salute dei cittadini che dall’hinterland romano arriva alla costa laziale” , ha dichiarato Valeria Giannotta, Consigliere Delegato di ICC. “La volontà è quella di collaborare attivamente e proattivamente con gli Ospedali del territorio, per dare un contributo tangibile alla riduzione anche delle attese nei Pronto Soccorso.

Naturalmente ci saranno tutte le attività storicamente svolte presso ICC nell'area cardiologica, da sempre una delle principali aree di eccellenza di GVM Care & Research, come l'emodinamica diagnostica e terapeutica, l’attività ambulatoriale e la diagnostica per immagini con tecnologie ad alto campo. Infine, l’ampliamento delle prestazioni assistenziali è volto ad una effettiva continuità di cura: dalla presa in carico al follow up”.

I servizi di ICC Casalpalocco

La struttura di Casalpalocco esegue anche attività specialistiche in regime ambulatoriale in diversi ambiti: Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia generale con focus sulla chirurgia bariatrica e addominale, Dermatologia, Medicina Interna, Pneumologia, Reumatologia, Angiologia, Gastroenterologia, Oncologia, Ginecologia, Neurochirurgia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia e tante altre.

La diagnostica per immagini completa i percorsi di prevenzione diagnosi e cura con TC, Risonanza Magnetica, radiologia tradizionale ed ecografi. Sono inoltre presenti 4 sale operatorie con laboratorio di radiologia cardiovascolare ed emodinamica diagnostica e terapeutica. ICC dispone infine di una Terapia Intensiva con 8 posti letto.

L’istituto si trova in via Alessandro Magno 386, a Roma ed è aperto 23 ore su 24 da lunedì a domenica.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 06 5017 3411.