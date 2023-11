Il gusto dell’eccellenza: ecco la vincitrice del contest #Aromacipiace

Grazie alla sua lunga tradizione culinaria, l’Italia ha contribuito in modo significativo all’arricchimento delle proposte offerte dal mondo della pasticceria, offrendo una vasta gamma di delizie che riflettono la passione e la maestria nella preparazione di chi le realizza.

I pasticceri, grazie alla loro professionalità e ad una buona dose di creatività, riescono, così a realizzare dolci eccellenti dalle caratteristiche più disparate.

In ogni regione è possibile gustare prelibatezze uniche che rispecchiano le diverse influenze culturali e le ricette tramandate di generazione in generazione.

Ciò che accomuna tutte, però, è l’attenzione nella scelta delle materie prime.

Ingredienti freschi e d’eccellenza, infatti, sono alla base di un ottimo risultato, ancora più interessante se si parla di prodotti di filiera che valorizzano fortemente il territorio.

Latte, panna, ricotta, mascarpone, uova, burro, e ancora cioccolato frutta fresca, pistacchi, nocciole sono solo alcuni degli elementi che si fondono per creare le prelibatezze tanto amate: la loro freschezza, unita all'elevata qualità, permette di rendere uniche le produzioni delle pasticcerie italiane.

La capacità dei prodotti di mantenere costanti le caratteristiche e consentire una resa ottimale, li rendono partner essenziali per la creazione di piatti genuini e gustosi. Ogni pasticceria riesce, così, a ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei consumatori. In quest'occasione, però, ci si concentra sui locali presenti a Roma.

Proprio per scoprire qual è la pasticceria preferita dai cittadini della Capitale, Roma Today, in collaborazione con Fattoria Latte Sano, ha indetto un contest, ‘A Roma ci Piace’, attraverso il quale i lettori hanno avuto l’opportunità di esprimere la propria preferenza.

Finalmente, ora è possibile conoscere il vincitore.

Ecco la pasticceria del cuore di Roma

La finale del concorso ‘A Roma ci Piace - le pasticcerie’ è stata, decisamente, serrata: durante le ultime votazioni, infatti, che si sono tenute da martedì a sabato, 5 tra le 10 pasticcerie finaliste hanno mantenuto una differenza di pochissimi voti, rendendo il risultato imprevedibile.

Sono stati decisivi i commenti sull’app, che hanno consentito alla pasticceria del cuore di Roma di balzare in testa alla classifica.

La vincitrice è la pasticceria D’Antoni, al Collatino.

Sul podio con lei anche Porfiri e Pennisi, rispettivamente al secondo e al terzo posto.

A seguire le altre finaliste, in ordine di classifica: Andreotti, Savarese, Monaco, Il Dolce Sorriso, Luma, LeMono di Granelle e Sentuti.

Qualche parola riguardo la vincitrice: D’Antoni, pasticceria storica, che vanta quasi 50 anni di attività, è particolarmente conosciuta e apprezzata per le torte (quella alla frutta è un must) e la ampia varietà di pasticceria mignon.

La sua offerta è, comunque, vasta e comprende diverse proposte tra cui i grandi lievitati. La pasticceria è, infatti, già pronta con panettoni di tutti i tipi, dal classico a quello con cioccolato e pistacchio, comprendendo anche proposte originali come il panettone con noci pecan, albicocche candite, glassa con cioccolato bianco e cocco rapè.



Vero punto di forza di D’Antoni, però, rimangono l’artigianalità e l’elevata qualità delle materie prime impiegate, fattori immancabili per poter garantire, ai propri clienti, prodotti d’eccellenza.

Parola d’ordine: qualità delle materie prime

Durante il contest "A Roma ci piace - le pasticcerie", Roma Today è stata affiancata da un partner leader nel settore della produzione e distribuzione di latte fresco, panna fresca e dei relativi derivati: Fattoria Latte Sano.

L'azienda è fermamente convinta che la creatività e l'impiego di ingredienti di alta qualità siano la combinazione perfetta per ottenere prodotti da forno di livello superiore. Pertanto, si impegna a fornire materie prime di elevato livello, consapevole dell'importanza della scelta degli ingredienti per la salute e il gusto.

Tali attenzione e cura, unite al sempre maggior interesse del settore alimentare per la qualità degli ingredienti impiegati, ha reso Fattoria Latte Sano un punto di riferimento nella distribuzione di latte e derivati presso bar, gelaterie e pasticcerie d'eccellenza nella Capitale.

Un elemento distintivo dei prodotti offerti dall’Azienda è rappresentato dalla filiera corta e dalla selezione accurata degli allevamenti di filiera. Una scelta strategica che garantisce il rispetto dei massimi standard qualitativi, dalla mungitura alla raccolta e in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

Grazie a questa attenta filosofia produttiva, Latte Sano è in grado di offrire ai consumatori un prodotto gustoso, sano e dalle straordinarie proprietà nutritive.

L'impegno costante che l'Azienda dedica al proprio lavoro, da oltre 70 anni, le ha consentito di distinguersi, guadagnandosi la terza posizione come operatore nazionale nel mercato del latte fresco pastorizzato.

Una dolce vittoria

Dopo una sfida che, come sempre, ha scatenato i lettori di Roma Today, dividendoli tra le proprie preferenze, ora ci si può riunire tutti nella celebrazione della pasticceria del cuore di Roma.