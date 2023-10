aromacipiace, la pasticceria del cuore: il sondaggio per votare le 23 semifinaliste. In 5 già in finale

Oltre 1000 voti su instagram, 800 su facebook, oltre 100 sull'app di RomaToday. #aRomacipiace torna e come sempre scatena votanti di tutta Roma. La scelta della pasticceria del cuore ha scatenato e diviso i lettori di RomaToday, regalando un primo turno incerto per quel che riguarda i primi verdetti. Ci sono già i primi cinque finalisti. Altri cinque arriveranno dalla semifinale che, anziché a 20, sarà a 23. Colpa di un ex equo a quota 19.

Le cinque più nominate

Primo posto per la pasticceria Il Dolce Sorriso di via Torcegno. Decisivi i tanti punti ottenuti grazie ai commenti sull'app di RomaToday. Su instagram e su facebook infatti la pasticceria di via Torcegno era lontana dalla top five. Sull'app di RomaToday però ogni commento vale 5 punti ed ecco ribaltata la classifica. Sorpasso, netto, ai danni di LeMono di Granelle, costante su tutte e tre le piattaforme di voto. La pasticeria di Subaugusta è comunque già in finale, così come Andreotti sulla via Ostiense, capofila su instagram, meno su facebook e sull'app di RomaToday. Destino simile anche per D'Antoni di via Dino Penazzato, fortissima su instagram, meno su facebook e nulla sull'app di RomaToday. Alla fine però anche per la pasticceria del Collatino è già finale. Ultimo posto in finale è per Sentuti di via Cherubini. Costante su tutte e tre le piattaforme, tiene lontana Nero Vaniglia, prima delle escluse dalla finale.



Semifinaliste

Con il sesto posto Nero Vaniglia raggiunge però la semifinale e da oggi potrà essere votata (di seguito le modalità di voto) per arrivare nella finale a 10. La pasticceria di Circonvallazione Ostiense non è la sola di Garbatella: tra le 23 semifinaliste c'è anche la Fornarina, mentre la Montagnola tifa per Caffè e Dolcezze. Pietralata piazza tre pasticceria in semifinale: Monaco, MaisonLafe e Pennisi. Molte le pasticceria di zona San Giovanni. Abbiamo Charlotte, Pastafrolla, Savarese e Valentini. Agguerita e quotata anche la rappresentanza dell'Esquilino, con De Santis Santacroce e Regoli. Nel centro di Roma Dolce Rotonda vola soprattutto su instagram. Au Lait all'Appio Claudio cercherà di raggiungere LeMono di Granelle in finale. A Roma est molto votate sono state Radagast vegan Bakery di via Teano e l'Orchidea di viale dell'Orchidee a Centocelle. Finocchio piazza Asb central bar sulla via Casilina. Galligani sulla Nomentana, Porfiri in via Tor di San Giovanni e Luma a Montesacro puntano a rappresentare Roma Nord est. Molti voti anche per Marinari, al quartiere Africano, e Tornatora in viale della Grande Muraglia e Raffaelli sulla Trionfale.

Come si vota per la semifinale

Si vota da oggi, 30 ottobre, al 4 novembre (alle 23.59). Attraverso un sondaggio aperto inserito in fondo a questo articolo, i lettori potranno votare, scegliendo tra le 23 pasticcerie semifinaliste. In aggiunta si potrà commentare tramite l'app di RomaToday (qui per scaricarla) lasciando un commento con la pasticceria preferita: il commento darà diritto a 5 punti che si sommeranno a quelli ricevuti nei sondaggi. Le 5 che riceveranno più preferenze andranno in finale.

Le pasticcerie più votate