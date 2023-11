Sentuti, la pasticceria di famiglia a Monte Mario dove si fa il torrone "come una volta"

Papà Giuseppe, mamma Patrizia e la figlia Ilaria: sono loro a portare avanti la pasticceria "Sentuti" che porta il nome di famiglia e che è a Monte Mario vecchia dagli anni '90.

Ad aprirla è stato il signor Sentuti che lavora nel mondo della pasticceria dall'età di 16 anni. Ad oggi in laboratorio ci sono papà e figlia, mentre mamma Patrizia si occupa della vendita e della selezione delle materie prime. Un'attività a conduzione familiare che funziona bene, che è molto amata in zona e che nella prima fase del contest #aromacipiace - Le pasticcerie ha guadagnato abbastanza voti per aggiudicarsi direttamente la finale.

Pasticceria Sentuti, tra tradizione e innovazione

La pasticceria Sentuti è, infatti, tra i primi 5 finalisti del contest e, a RomaToday, si è detta sorpresa e contenta allo stesso tempo del risultato ottenuto: "Non ce l'aspettavamo proprio - dice Ilaria Sentuti - ho pubblicato il link del contest su Facebook e Instagram e ho ricevuto un affetto incredibile da tutti i nostri clienti".

Sentuti è una pasticceria che offre davvero una vasta gamma di prodotti ai clienti: mignon, dolci da forno, torte, oltre ad una cioccolateria artigianale curata direttamente da Ilaria Sentuti, che con meticolosità e tecnica realizza praline, tavolette e creme spalmabili.

"Mio padre porta avanti la tradizione, io l'innovazione - ci spiega - abbiamo trovato questo perfetto equilibrio che ci permette di offrire sempre il massimo ai nostri clienti".

I prodotti della pasticceria Sentuti

Tra i mignon è la tazzina di cioccolato fondente ripiena di pistacchio, caffè, tiramisù, frutti di bosco a conquistare tutti. Tra le torte è il millefoglie il cavallo di battaglia "rigorosamente con la crema chantilly", ci tiene a sottolineare Ilaria. Anche la Sacher è in prima linea insieme a tutte le torte moderne, glassate a specchio e al profiterole.

La pasticceria di Monte Mario vecchio tiene molto anche alla produzione natalizia: "Prepariamo il panettone classico con uvetta e scorze d'arancia e una versione al cioccolato, nessun altra variante, ci piace fare poche cose ma bene", dice Ilaria a RomaToday. Papà Giuseppe, invece, tiene moltissimo alla produzione del torrone, essendo una delle poche pasticcerie romane a realizzarlo ancora come una volta. La pasticceria offre anche una gamma di mignon senza lattosio per chi è intollerante.

La gara va avanti, ma Ilaria già si dice più che felice del risultato ottenuto in questa prima fase del contest: "E' un piccolo quartiere, ci conosciamo tutti e tutti ci hanno dimostrato quanto tengono a noi. Vincere? Sarebbe bellissimo".