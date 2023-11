Pasticceria Pennisi è famiglia e tradizione siciliana: "Per i nostri cannoli vengono da tutta Roma"

Sole e Daniela, due sorelle di origini siciliane che, dal 2000, portano avanti la pasticceria Pennisi in zona Tiburtina. Ad avvicinarle all'arte della pasticceria è stato papà Salvatore, pasticcere siciliano che ha trasmesso loro tecnica e passione. Oggi tutti e 3 lavorano insieme in pasticceria, portando avanti la tradizione della loro terra.

I dolci siciliani di Pennisi

Nella pasticceria siciliana in via Tiburtina 578/A non mancano mai i cannoli siciliani, le cassate, la pasta di mandorla, ma anche i mignon e le torte della tradizione classica: "Il millefoglie è molto amato dai nostri clienti, sicuramente è uno dei nostri cavalli di battaglia - raccontano Sole e Daniela a RomaToday - per i nostri cannoli e la nostra cassata vengono da tutta Roma". Nel periodo di natale c'è la pignolata messinese, il panettone classico e quello al pistacchio, il torrone morbido, il roccocò, gli struffoli e tanti altri dolci della tradizione.

La scelta delle materie prime è fondamentale per portare avanti con rigore la tradizione siciliana: mandorle fresche, ricotta che arriva direttamente dalla Sicilia, "panna panna, quella vera, non quella vegetale", specificano Daniela e Sole.

L'ingrediente vincente: la famiglia

L'altro ingrediente vincente nella pasticceria Pennisi è la familiarità: "Qui siamo come in un piccolo paese, abbiamo clienti affezionati che vengono da noi da sempre. Entrando da noi si respira un'aria accogliente, confidenziale, divertente".

Sole e Daniela si dicono felicissime del traguardo raggiunto nella prima fase del contest #aromacipiace - Le pasticcerie, sono grate ai clienti che hanno dimostrato tanta fiducia e si augurano di arrivare alla vittoria: "Perché dovrebbero votarci? Perché siamo simpatiche (ridono, ndr.), ma soprattutto perché i nostri prodotti sono buoni".