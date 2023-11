Monaco al Tiburtino, pasticceria di quartiere dal 1995: "Torta paradiso, tiramisù e maritozzi i nostri cavalli di battaglia"

Monaco, in Largo Beltramelli, al Tiburtino, è la storica pasticceria che dal 1995 addolcisce le giornate di chi abita in zona e non solo. Un piccolo locale che negli anni si è notevolmente allargato, fino a triplicarsi, come Cristian Monaco, uno dei titolari, racconta a RomaToday.

Anche Monaco è tra i finalisti del contest #aromacipiace - Le pasticcerie: "Ne siamo felicissimi, soprattutto per il feedback ricevuto dai nostri clienti, abbiamo visto il loro affetto grande e questo vale moltissimo per noi", afferma Cristian.

La Pasticceria Monaco, seppur grandissima (circa 130 mq con tanto di ascensore interno e un laboratorio di oltre 100 mq) è, tutt'oggi, a conduzione familiare. Ci sono papà Rosario e mamma Enza, che hanno dato vita nel '95 all'azienda, e i figli Simone, Andrea e Cristian. "C'è anche Pietro - specifica Cristian a RomaToday - che ormai è per tutti 'zi Pietro' e ha preparato la colaziona a tutto il Tiburtino (ride, ndr)".

I cavalli di battaglia di Pasticceria Monaco

La tradizione è la base su cui la Pasticceria Monaco è stata fondata, ma nel tempo, soprattutto con l'ingresso dei figli Simone, Andrea e Cristian, si è fatto spazio all'innovazione, inserendo in pasticceria modernità e sperimentazione: "I grandi classici sono sicuramente un must da Monaco, non mancano mai il maritozzo, la torta mimosa, il Saint Honorè. I nostri pezzi forti sono il tiramisù, la torta paradiso, il maritozzo, ma anche la pasticceria moderna è per noi importantissima. Ci sono la torta brownie, quella al caramello salato, le torte specchiate, le creme tart e tutti gli ultimi trend della pasticceria", specifica Cristian a RomaToday.

Dodici metri di mignon

Se le torte sono grandi protagoniste nella pasticceria Monaco, i mignon non sono da meno. Il bancone è lungo 12 metri e offre ogni tipo di golosità. Anche in questo caso c'è la tradizione, la modernità e addirittura qualche sperimentazione, per accontentare tutti i gusti.

"La nostra pasticceria è molto grande - racconta Cristian Monaco - ma resta a gestione familiare, proprio perché ci teniamo moltissimo a quello che facciamo e a trasmettere tutto il calore di una famiglia ai nostri clienti".

Pasticceria Monaco...ma anche gelato

La pasticceria negli anni si è evoluta al punto da sviluppare un progetto parallelo, quello del gelato: tutte le gelaterie Mamò presenti a Roma sono proprio della famiglia Monaco, c'è un laboratorio centralizzato al Pigneto, con un'aula dove si svolgono anche lezioni e consulenze e ben 9 gelaterie nelle Capitale.

Contento del risultato ottenuto nella prima fase del contest #aromacipiace, Cristian spera di vincere e a RomaToday dice: "Perché dovremmo vincere? Per tutta 'la roba' che mettiamo in ciò che facciamo e non parlo solo di materie prime e prodotti di qualità, ma dell'anima. E' quella che fa la differenza".