LeMono di Granelle, le "regine della frolla" all'Appio Claudio

Roberta e Giorgia sono le ragazze al timone di LeMono di Granelle, la pasticceria in Largo Giulio Capitolino all'Appio Claudio. Tra un mese la loro pasticceria compirà il primo anno di vita, ma è già tra le finaliste del contest #aromacipiace - Le pasticcerie.

"Siamo davvero sorprese, non ce lo aspettavamo, sono stati i nostri clienti a dirci che eravamo su RomaToday". Per le giovani imprenditrici romane è già una vittoria essere tra le 10 pasticcerie più votate, proprio perché la loro è giovanissima ed è in gara con grandi nomi della pasticceria romana.

LeMono, biscotti e monoporzioni per tutti

LeMono nasce a dicembre 2022. "Il nostro cavallo di battaglia sono le monoporzioni da cui la pasticceria prende anche nome", raccontano Roberta e Giorgia a RomaToday.

"Facciamo tanta biscotteria perché siamo appassionate di frolla, dalla classica a quella più particolare". Da LeMono di Granelle, infatti, si trovano anche biscotti vegani, senza lattosio, senza glutine: "Realizziamo diverse sfaccettature di frolla per accontentare tutte le esigenze", sottolineano Roberta e Giorgia.

Le monoporzioni seguono una linea molto tradizionale: "Non ci piace il moderno, amiamo la semplicità, pochi ingredienti, poche cose fatte bene, questa è la nostra filosofia". Dalla monoporzione ricotta e cioccolato a quella ricotta e visciole, fino alla crema visciole e amarena. Molto amata anche la barchetta al caramello salato, arachide, cioccolato fondente con frolla sablè e il brownie "un pezzo forte di LeMono".

Sulle materie prime non si discute, sono categoriche Roberta e Giorgia: "Utilizziamo una marmellata di visciole extra, un burro della Bretannia, olio di cocco per i biscotti vegani, nessun tipo di margarina".

Tra le torte vanno per la maggiore le creme tart, proprio per la passione per la frolla che le due pasticcere hanno, ma anche le "Ugly cake", le torte con frasi simpatiche, ultimo trend in pasticceria.

LeMono, un po' casa della nonna un po' baita di montagna

"Entrando nella nostra pasticceria senti l'odore del burro, dei biscotti, del ciambellone appena sfornato, c'è profumo di casa delle nonne", raccontano ancora Giorgia e Roberta a RomaToday. Un piccolo angolo goloso, nel cuore dell'Appio Claudio, che ricorda un po' le bakery francesi ma anche le baite di montagna.

Cariche di entusiasmo, Giorgia e Roberta si augurano di vincere il contest #aromacipiace - le pasticcerie: "Perché dovremmo vincere? Perché ci mettiamo cuore e passione. E poi viva le donne e l'imprenditoria giovanile".