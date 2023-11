aRomacipiace, le pasticcerie | Ecco le cinque più votate in semifinale. Il quadro completo delle 10 finaliste

Habemus finaliste! Dopo le cinque più nominate della prima fase, #aromacipiace - il contet in collaborazione con Fattoria Latte Sano per eleggere la pasticceria del cuore di Roma - vede chiudersi anche la fase della semifinale con altre cinque pasticcerie che raggiungono la fase finale che scatterà a partire dalla settimana prossima.

Un voto molto partecipato che ha visto prevalere la pasticceria Porfiri che diventa, di fatto, la sesta finalista. E' stato il punto vendita di via di Tor San Giovanni a raccogliere più voti nel sondaggio all'interno del nostro articolo, difendosi poi nei voti app. Al secondo posto Monaco, di Largo Beltramelli. Terza, e quindi ottava finalista, è pasticceria Luma che nei voti app straccia tutti, mettendo aumentando il vantaggio sulla sesta. Anche nel sondaggio infatti Luma è arrivata quinta, risalendo grazie ai tantissimi voti nei commenti. Alcuni voti sono stati annullati perché ripetuti e dati con lo stesso ip. Quarta in semifinale, e nona finalista, Pennisi pasticceria della Tiburtina. Ultima finalista Savarese della zona di San Giovanni.

Le cinque più nominate

In finale ci sono già cinque pasticcerie. Primo posto per la pasticceria Il Dolce Sorriso di via Torcegno. Secondo posto per LeMono di Granelle. Terza Andreotti sulla via Ostiense, capofila su instagram, meno su facebook e sull'app di RomaToday. Destino simile anche per D'Antoni di via Dino Penazzato, fortissima su instagram, meno su facebook.Ultimo posto in finale è per Sentuti di via Cherubini. Costante su tutte e tre le piattaforme, tiene lontana Nero Vaniglia, prima delle escluse dalla finale.

Cosa succede ora?

Inizia ora la terza fase. In questa settimana, a partire da domani, presenteremo con singoli articoli le 10 pasticcerie finaliste. Da lunedì prossimo, 13 novembre, partiranno le votazioni per la finale. Come si voterà? Ci sarà il sondaggio in fondo all'articolo che pubblicheremo, si potrà commentare sull'app di RomaToday e ci sarà una novità dell'ultim'ora che racconteremo lunedì.