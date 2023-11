"Luma": a Montesacro la pasticceria d'amore e qualità di Ludovica e Maurizio

“Siamo increduli e onorati di questo traguardo raggiunto in appena un anno di apertura”. Parole di Ludovica e Maurizio i titolari di “Luma” (via Nomentana 627) una delle 10 finaliste del contest #aromacipiace – Le pasticcerie di RomaToday.

Nel locale inaugurato appena un anno fa a Montesacro, si respira amore vero. Amore fra Maurizio (30 anni) e Ludovica (28) che si trasmette alle loro creazioni. Una piccola pasticceria nata dall’unione dei due che non vengono da una generazione di pasticcieri ma che si sono conosciuti dopo un’esperienza lavorativa in comune in un noto hotel di lusso in cui si occupavano di panificazione e pasticceria, e che insieme hanno realizzato il loro sogno: “Abbiamo condiviso un percorso che ci ha formato e dato la possibilità di sperimentare con le migliori materie prime. E quando conosci gli ingredienti migliori non puoi più rinunciarci. Dopo aver lavorato lì avevamo il sogno di aprire una nostra pasticceria ed eccoci qua”.

La qualità è alla base dei lavori della coppia che da sola manda avanti il locale passando dal laboratorio a vista al bancone: “Usiamo la migliore farina, la vaniglia Bourbon (la più pregiata, ndr), il cioccolato francese oppure il burro da centrifuga della Bretagna di altissima qualità, uova a pasta gialla”.

Luma ha portato a Montesacro, quartiere del cuore e dove è vissuta Ludovica, un po' di Francia. Infatti la vetrina dei dolci strizza l’occhio alla pasticceria francese unendo qualità, innovazione, colori senza dimenticare la tradizione ma soprattutto la stagionalità. “Abbiamo una vasto assortimento ma facciamo attenzione ai prodotti di stagione infatti adesso abbiamo i mini montblanc e fra poco faremo uscire i lievitati” – sottolineano i due. I lievitati sono fra l’altro i dolci preferiti da Maurizio merito dello zio: “Facciamo i lievitati col un lievito madre tutto nostro. È di mio zio, e con lui da quando ero ragazzino sperimentavo e imparavo”. Ludovica sceglie invece i dolci con la frolla: “Quelli con la pasta frolla sono i miei preferiti magari abbinati alla crema e alla frutta.

A Montesacro è nato così un angolo di una moderna e colorata pasticceria con influenza francese. A Luma si respira una ventata di aria nuova, fresca, tanto amore e passione. Così Ludovica e Maurizio stanno conquistando il cuore del quartiere: “Essere in finale è un risultato bellissimo. E ringraziamo i nostri fantastici clienti per questo. In un solo anno hanno iniziato a conoscerci e ora si fidano di noi e ci commissiono torte e tanto altro. Grazie di cuore”.