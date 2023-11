I Fratelli Porfiri, famiglia e una Millefoglie speciale della pasticceria della Bufalotta

“Vi sfido a trovare una Torta della Nonna più buona e bella di questa in tutta Roma”. A parlare così è uno dei clienti della Pasticceria Gelateria Fratelli Porfiri di via Tor San Giovanni, zona Bufalotta, arrivata tra le 10 finaliste del contest #aromacipiace – Le pasticcerie di RomaToday.

Parole che mettono allegria e che ripagano il lavoro di Mario, Barbara, Natalia e Gabriele fratelli e titolari del negozio che con tanta umiltà e soddisfazione sull’approdo in finale dichiarano: “Essere in finale è una bella soddisfazione per il tanto lavoro che c’è dietro e soprattutto per papà”.

Il locale nasce nel 1994 quando Franco Porfiri decide di chiamare a raccolta i suoi quattro figli, che all’epoca lavoravano in pasticcerie diverse, per riunire in un laboratorio tutta la famiglia. Una scelta coraggiosa e ripagata dai risultati. “Questo è il primo negozio che ha aperto in questa vita. Prima non c’era nulla, solo le case e la borgata dall’altra parte. Era un bel punto interrogativo ma noi ci abbiamo sempre creduto e il coraggio è stato premiato” ci racconta Mario.

La pasticceria è prettamente a conduzione familiare con la formazione di partenza che vede Mario e Gabriele in laboratorio, mentre Barbara e Natalia al banco ma come precisano i fratelli: “Tutti sanno fare tutto, siamo interscambiabili”. Una mano la da anche la moglie di Gabriele e Porfiri senior che viene a “rimproverare”. La clientela della pasticceria è varia. Infatti oltre agli abitanti del quartiere ad assaggiare le dolcezze dei fratelli Porfiri (punto vendita aperto dalle ore 07:00 alle 20:45) arrivano persone da tutta Roma: “Ovviamente i primi clienti sono quelli della zona ma vengono a mangiare i nostri dolci anche dai Parioli, da Talenti, da Tor Lupara, tantissimi dalla Cassia. E poi siamo vicini al Centro Commerciale che ci porta pure tanti clienti che si fermano qui prima o dopo lo shopping”.

La Millefoglie speciale

Dal laboratorio escono Torte Sacher, Crostate alla Frutta, maritozzi, Torta della Nonna, ma il punto forte e il dolce più richiesto è la Millefoglie, molto speciale. “Non è la classifica Millefoglie” – ci confida Barbara – “Noi usiamo la Chantilly, pezzi di cioccolato e completiamo con uno strato di cioccolato”. Proprio la Millefoglie è il dolce preferito di Barbara, mentre Mario è per il team Profiterole. Fiore all’occhiello del negozio è anche la gelateria aperta da aprile fino a metà ottobre.

Qualità e famiglia

Qualità e famiglia sono i punti forte della Pasticceria Porfiri, dove i fratelli mettono al centro di tutto la loro unione. “A Roma ci sono tanti nomi storici di laboratori e pasticcerie per noi essere in finale è un risultato che ci riempie di orgoglio. Ringraziamo tutti i nostri clienti per la fiducia. Lavoriamo col cuore e questi attestati sono una bella soddisfazione, anche per papà”.