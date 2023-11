La pasticceria Il Dolce Sorriso: "Qualità e fantasia ci contraddistinguono. Creme tart il nostro cavallo di battaglia"

Il Dolce Sorriso conquista il primo posto tra i primi 5 finalisti del contest #Aromacipiace - le pasticcerie. Un nome che ci è familiare: la pasticceria dell'Infernetto, infatti, si era posizionata al quarto posto anche nel contest che RomaToday aveva dedicato qualche mese fa alle gelaterie. Ora torna in gara, con un ottimo risultato iniziale e spera di aggiudicarsi la vittoria mettendo in campo i suoi pezzi forti: torte e pasticcini.

Il Dolce Sorriso è gelateria, pasticceria, bar, piadineria di Raffaello e Nataliya, marito e moglie che hanno aperto insieme questa attività e nel tempo sono diventati una grande famiglia con gli abitanti della zona."Siamo Il Dolce Sorriso di nome e di fatto", ci racconta Raffaello. "Sempre sorridenti, accoglienti, da noi non si va mai via tristi", prosegue.

La pasticceria de Il Dolce Sorriso

Il Dolce Sorriso offre una vasta scelta di prodotti di pasticceria, con grande attenzione alle intolleranze al lattosio, alla celiachia, ai vegani.

"Facciamo tante torte moderne, principalmente mousse e bavaresi. Le decorazioni ci contraddistinguono, rivisitiamo anche la pasticceria più classica, ma senza mai tralasciare la qualità", racconta Raffaello a RomaToday. La scelta delle materie prime è infatti fondamentale: "Ci contraddistingue, per noi viene prima di tutto", ci racconta Raffaello.

Tra i cavalli di battaglia della pasticceria Il Dolce Sorriso ci sono anche il millefoglie, con una decorazione moderna, le crostate alla marmellata e alla frutta "poiché la pasticcera è bravissima nella preparazione della frolla", specifica il titolare. "Siamo specializzati in creme tart - aggiunge - le facciamo a regola d'arte, i clienti le amano".

Il nuovo laboratorio

Il Dolce Sorriso, inoltre, sta ampliando il suo progetto di pasticceria all'Infernetto: tra meno di un mese, il laboratorio attuale sarà tutto dedicato al gluten free con tanto di certificato senza glutine, mentre, a circa 20 metri dal locale attuale, aprirà un secondo laboratorio dedicato alla pasticceria, ai lievitati (panettoni compresi) e ai cioccolatini.

Più che soddisfatti del risultato ottenuto nella prima fase del contest #aromacipiace, Raffaello e Nataliya vogliono mettercela tutta per mantenere il primato in tutta Roma: "Sono la qualità dei prodotti e la fantasia che ci mettiamo nel produrli che ci contraddistinguono a Roma. Dovremmo vincere per questo".

Avversari temuti? Raffaello ammette che sarà una bella lotta: "Ci sono tanti bravi, ce la giocheremo fino all'ultimo".