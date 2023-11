D'Antoni, la pasticceria di famiglia al Collatino da 50 anni

Un nome di famiglia che dal 1974 è anche sinonimo di qualità, nonché il ritrovo dei "buoni intenditori". E' D'Antoni, la pasticceria in zona Collatina, tra le 10 finaliste del contest #aromacipiace - Le pasticcerie di RomaToday.

Un'insegna che da quasi 50 anni è punto di riferimento per gli amanti della buona pasticceria nella Capitale. La storia di D'Antoni ha avuto inizio con i fratelli Otello e Luigi D'Antoni, come Fabio (figlio di Otello) racconta a RomaToday. Oggi la pasticceria del Collatino è portata avanti da Fabio, appunto, insieme al fratello Valerio e al nipote Andrea (figlio di zio Luigi) "che è nel cuore della produzione", ci tiene a precisare Fabio D'Antoni.

Una bella squadra completata dal personale che ormai lavora da 15, 30 anche 40 anni con la famiglia e che continua a portare alto il nome dei D'Antoni a Roma. "Quando papà e zio hanno aperto, questa era una zona ancora più periferica, molti dei palazzi che vediamo oggi neanche c'erano, è stata una bella scommessa che a distanza di 50 anni è stata più che vinta".

Torte e mignon della pasticceria D'Antoni

Sono le torte e la pasticceria mignon i cavalli di battaglia dei D'Antoni. Tra le torte la più amata è quella alla frutta: "E' da sempre nella nostra pasticceria - racconta Fabio D'Antoni a RomaToday - e ci sono clienti di 50, 60, 70 anni che vogliono sempre e solo quella. L'offerta dei mignon è davvero variegata, dai classici ai più moderni: "L'obiettivo è di soddisfare tutti, facendo provare una ricchissima varietà". Ci sono poi i grandi lievitati, come i panettoni, già in lavorazione per le prime prove in vista del Natale 2023, dal classico a quello con cioccolato e pistacchio, fino alla versione pop con noci pecan, albicocche candite, glassa con cioccolato bianco e cocco rapè.

Artigianalità e famiglia, parole chiave del successo

La parola d'ordine di D'Antoni è "artigianalità", nessun semilavorato, solo materie prime di altissima qualità: "Abbiamo attraversato diverse crisi, come tutti, nel 2012, nel 2020, ma non abbiamo mai tagliato sulla qualità dei nostri prodotti. La chiave del nostro successo è la famiglia, l'amore e la dedizione che mettiamo in quello che facciamo".

Fabio D'Antoni, soddisfatto per il risultato già ottenuto nella prima fase del contest #aromacipiace - Le pasticcerie di RomaToday si augura di vincere: "Per noi sarebbe una bella soddisfazione, ma saremmo ancora più contento per i nostri clienti affezionati che potrebbero dire 'Vedi, ha vinto la pasticceria dove andiamo sempre a prendere il cappuccino o a comprare i pasticcini', sarebbe bello, ce lo auguriamo".