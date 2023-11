Aromacipiace - Le pasticcerie | Chi ha vinto il contest? La classifica finale

La pasticceria del cuore di Roma è D'Antoni, al Collatino. Al termine di una finale serratissima, la pasticceria di via Dino Penazzato ha prevalso su Porfiri, alla Cesareina, e Pennisi su via Tiburtina, aggiudicandosi il contest #aromacipiace le pasticcerie, promosso da RomaToday in collaborazione con Fattoria Latte Sano. Una lotta durissima, all'ultimo voto con sorpassi e controsorpassi da martedì a sabato, fino ad un equilibrio pressoché totale, con cinque pasticcerie in pochissimi voti.

Nel sondaggio infatti in appena 26 voti si sono ritrovate ben cinque pasticcerie. A prevalere nel sondaggio è stata Andreotti, su via Ostiense, davanti a Savarese, finite poi rispettivamente quarta e quinta. Decisivi infatti i punti accumulati lasciati tramite app nei commenti di RomaToday. I voti hanno infatti dato una nuova forma alle prime posizioni.

D'Antoni, quinto nel sondaggio, è risultato il più votato, con 84 commenti che si trasformano in 420 punti (5 i punti per ogni commento). Porfiri ha raccolto invece 82 commenti, per un totale di 410 punti. Un gap di 10 punti che ha disegnato un vantaggio finale di 7 punti per D'Antoni. Le prime due hanno alla fine staccato le altre tre più votate, distanziando di 177 voti Pennisi, terza classificata.

Un podio tutto di pasticcerie di periferia, a prevalere su Andreotti e Savarese di Ostiense e San Giovanni.

Dietro le prime cinque Monaco di Largo Beltramelli, Dolce Sorriso dell'Infernetto, Luma di Montesacro, LeMono di Granelle di Subaugusta e Sentuti di Monte Mario.

Di seguito la classifica finale.