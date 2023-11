Andreotti, la pasticceria a Ostiense dal 1931: qui hanno girato anche Ozpetek e Verdone

"Siamo felicissimi di essere in finale", risponde con entusiasmo alla telefonata di RomaToday Marco, titolare della pasticceria Andreotti a Ostiense, che oggi gestisce insieme al figlio Gianmarco. La storica pasticceria è tra le finaliste del contest #aromacipiace - Le pasticcerie.

Una famiglia di origini toscane che, tra le due guerre mondiali, migrò a Roma da un paese in provincia di Pisa, prima facendo la pizza e poi specializzandosi nella pasticceria. Negli anni '90 alla pasticceria si è aggiunto il bar, da anni, inoltre, Andreotti propone anche un'offerta salata e si occupa di catering per grandi realtà (ministeri, aziende sanitarie, etc.)

"Siamo sempre stati qui, in via Ostiense e ci siamo evoluti negli anni, proprio come questo quartiere", racconta Marco Andreotti a RomaToday. "Ad aprire la pasticceria sono stati mio nonno, mio padre e mia madre, quando questa era la zona dei mercati generali, delle industrie, delle fabbriche. Abbiamo visto come questo quartiere si è evoluto a livello sociale e commerciale, oggi vicino a noi ci sono 15-16 locali, ma un tempo eravano 2 o 3 al massimo".

La pasticceria Andreotti si trova in un punto strategico, non distante dall'Aventino e anche dal centro di Roma: "Per questo la nostra pasticceria è stata sempre frequentata da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Abbiamo collaborato con il cinema e con la tv, le torte che si vedono nel film 'La finestra di fronte" di Ozpetek sono tutte nostre, ad esempio, alcune scene di 'Magnifica presenza' con Elio Germano sono state girate qui da noi, così come la serie tv su Francesco Totti, 'Vita da Carlo' con Verdone e tante altre".

Torte e mignon di Andreotti

"La tradizione è fondamentale per noi, ma ci teniamo ad essere al passo con i tempi, le esigenze della clientela cambiano e noi vogliamo soddisfarle", raccontano Marco e Gianmarco.

I bignè sono tra i cavalli di battaglia, insieme al millefoglie, alla sacher, alle crostate di frutta, alla cheesecake disponibile in vari gusti, alle mimose, ai maritozzi. Tra i mignon, oltre ai classici, ci sono mini cheesecake, mini tiramisù, mini torte. Anche i dolci da credenza occupano un posto di rilievo: crostate, torta di mele, plumcake

"Facciamo tutto come una volta e con le migliori materie prime - aggiunge Gianmarco - la frolla fragrante, la sfoglia croccante che usiamo nelle torte di frutta, la crema fatta a mano nel tegame di rame stagnato, come una volta.

A Natale, poi, Andreotti si diletta nei grandi lievitati, soprattutto panettone classico, al pistacchio, ai tre cioccolati, al cioccolato e amarene, alle albicocche e zenzero e ci sono dolci tipici per ogni festività (Carnevale, Festa di San Giuseppe, Pasqua).

L'atmosfera familiare che si respira da Andreotti

"Abbiamo una clientela affezionata - racconta Marco - negli anni con tanti clienti si è creata una vera amicizia. Certamente ci sono momenti in cui la professionalità deve sovrastare alla 'battuta' perché magari abbiamo molta fila, ma in generale l'atmosfera che si respira da noi è calda, spensierata, accogliente".

Felice del risultato ottenuto in questa prima fase del contest #aromacipiace - Le pasticcerie, Marco non nasconde che vincere sarebbe un gran piacere: "Sarebbe una conferma per quello che facciamo da anni con passione".