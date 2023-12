Le 10 migliori pasticcerie di Roma: una mappa per golosi

Quando la domenica mattina viene quella inarrestabile voglia di pastarelle, quando si vuole ordinare una torta per un'occasione importante o quando, più semplicemente, si desidera un momento di pura dolcezza, in quali pasticcerie di Roma andare?

Grazie a voi lettori, che avete partecipato al contest #Aromacipiace - Le pasticcerie, siamo riusciti a disegnare la mappa delle migliori pasticcerie di Roma, quelle pasticcerie "del cuore", di quartiere, dove si va per mangiare qualcosa di dolce ma, prima ancora, per sentirsi a casa. Ecco di chi stiamo parlando:

1. D'Antoni

La pasticceria D'Antoni occupa il primo posto tra le pasticcerie del cuore del romani. Si tratta di una storica pasticceria, a conduzione familiare, in zona Collatina. Un'insegna che da quasi 50 anni è punto di riferimento per gli amanti della buona pasticceria nella Capitale. La storia di D'Antoni ha avuto inizio con i fratelli Otello e Luigi D'Antoni. Oggi la pasticceria del Collatino è portata avanti da Fabio, insieme al fratello Valerio e al nipote Andrea (figlio di zio Luigi). Sono le torte e la pasticceria mignon i cavalli di battaglia. Tra le torte la più amata è quella alla frutta, l'offerta dei mignon è davvero variegata, dai classici ai più moderni. Ci sono poi i grandi lievitati, come i panettoni in occasione del Natale. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

2. Porfiri

Al secondo posto troviamo la pasticceria gelateria dei fratelli Porfiri, in via Tor San Giovanni, alla Bufalotta. Il locale nasce nel 1994, quando Franco Porfiri decide di chiamare a raccolta i suoi quattro figli, che all’epoca lavoravano in pasticcerie diverse, per riunire in un laboratorio tutta la famiglia. Dal laboratorio escono torte sacher, crostate alla frutta, maritozzi, torta della nonna, ma il punto forte e il dolce più richiesto è il millefoglie. Qualità e famiglia sono i punti di forza della Pasticceria Porfiri, dove i fratelli mettono al centro, prima di tutto, la loro unione. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

3. Pennisi

Sul podio tra le pasticcerie più amate dai romani, c'è anche Pennisi. La pasticceria, in zona Tiburtina, è nelle mani di Sole e Daniela, due sorelle di origini siciliane. Ad avvicinarle all'arte della pasticceria è stato papà Salvatore, pasticcere siciliano che ha trasmesso loro tecnica e passione. Oggi tutti e 3 lavorano insieme, portando avanti la tradizione della loro terra. Tra i cavalli di battaglia ci sono i cannoli siciliani, le cassate, la pasta di mandorla, ma anche i mignon e le torte della tradizione classica, in particolare il millefoglie. Nel periodo di Natale c'è la pignolata messinese, il panettone classico e quello al pistacchio, il torrone morbido, il roccocò, gli struffoli e tanti altri dolci della tradizione. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

4. Andreotti

La storia della pasticceria Andreotti a Ostiense nasce tra le due guerre, quando una famiglia di origini toscane migrò a Roma da un paese in provincia di Pisa, prima facendo la pizza e poi specializzandosi nella pasticceria. La pasticceria Andreotti - oggi gestita da Marco e dal figlio Gianmarco, si trova in un punto strategico, non distante dall'Aventino e anche dal centro di Roma: E' nota per essere frequentata da personaggi del mondo dello spettacolo, per essere stata set cinematografico, per aver preparato torte per film di grande successo, come 'La finestra di fronte" di Ozpetek, ad esempio, ma anche per la serie tv su Francesco Totti e 'Vita da Carlo' con Verdone. I bignè sono tra i cavalli di battaglia, insieme al millefoglie, alla sacher, alle crostate di frutta, alla cheesecake disponibile in vari gusti, alle mimose, ai maritozzi. Tra i mignon, oltre ai classici, ci sono mini cheesecake, mini tiramisù, mini torte. Anche i dolci da credenza occupano un posto di rilievo: crostate, torta di mele, plumcake. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

5. Savarese

Per il quinto posto ci spostiamo all'Appio Tuscolano, nella Bottega Storica “Savarese” in via Genzano. Il locale è un’istituzione della pasticceria napoletana a Roma tanto da ricevere il riconoscimento di Bottega Storica e “Centro dei ricordi dei sapori”. Quando si entra in questo vero e proprio tempio della pasticceria si resta inebriati dal profumo dei dolci e dalle storie di vita delle tre sorelle fondatrici Piera, Pina e Grazia che da oltre 60 anni sfornano dolci nella Capitale. Originari della provincia di Salerno, le tre sorelle sono ancora in laboratorio e vivono la pasticceria con l’aiuto di due ragazzi onorati di lavorare in questo luogo sacro della pasticceria. Prodotto unico di Savarese è la Torta Tre Nocchie, un dolce a marchio registrato fatto a strati, con pan di spagna con farina di nocciola con le tre nocciole italiane quella di Piemonte IGP, quella romana Dop e Giffoni IGP. In mezzo ai piani un disco di cioccolato alla nocciola. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

6. Monaco

Sesto posto per la pasticceria Monaco, in Largo Beltramelli, al Tiburtino, che dal 1995 addolcisce le giornate di chi abita in zona e non solo. Un piccolo locale che negli anni si è notevolmente allargato, fino a triplicarsi. La Pasticceria Monaco, seppur grandissima (circa 130 mq con tanto di ascensore interno e un laboratorio di oltre 100 mq) è, tutt'oggi, a conduzione familiare. Ci sono papà Rosario e mamma Enza, che hanno dato vita nel '95 all'azienda, e i figli Simone, Andrea e Cristian. I pezzi forti della pasticceria del tiburtino sono il tiramisù, la torta paradiso, il maritozzo, ma anche la pasticceria moderna con la torta brownie, quella al caramello salato, le torte specchiate, le creme tart e tutti gli ultimi trend della pasticceria. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

7. Dolce Sorriso

All'Infernetto è Il Dolce Sorriso a conquistare il settimo posto nella top 10 delle pasticcerie più amate dai romani. Gelateria, pasticceria, bar, piadineria gestita da Raffaello e Nataliya, marito e moglie che hanno aperto insieme questa attività e nel tempo sono diventati una grande famiglia con gli abitanti della zona

Il Dolce Sorriso offre una vasta scelta di prodotti di pasticceria, con grande attenzione alle intolleranze al lattosio, alla celiachia, ai vegani. Tra i cavalli di battaglia della pasticceria Il Dolce Sorriso ci sono il millefoglie, le crostate alla marmellata e alla frutta. A breve la pasticceria dell'Infernetto aprirà un nuovo laboratorio: quello attuale sarà tutto dedicato al gluten free con tanto di certificato senza glutine, mentre, a circa 20 metri dal locale attuale, aprirà un secondo spazio dedicato alla pasticceria, ai lievitati (panettoni compresi) e ai cioccolatini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

8. Luma

Luma in via Nomentana si è aggiudicata l'ottavo posto tra le pasticcerie del cuore dei romani a solo un anno dall'apertura. Siamo a Montesacro, nella pasticceria di Maurizio e Ludovica, rispettivamente di 30 e 28 anni. La qualità è alla base dei lavori della coppia che da sola manda avanti il locale passando dal laboratorio a vista al bancone. La vetrina dei dolci strizza l’occhio alla pasticceria francese unendo qualità, innovazione, colori senza dimenticare la tradizione ma soprattutto la stagionalità. Una pasticceria moderna e molto colorata con influenze francesi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

9. LeMono di Granelle

Al nono posto troviamo Roberta e Giorgia, le ragazze al timone di LeMono di Granelle, la pasticceria in Largo Giulio Capitolino all'Appio Claudio. Tra un mese la loro pasticceria compirà il primo anno di vita, ma già sono entrate nel cuore dei romani. Il loro cavallo di battaglia sono le monoporzioni, sono le regine della frolla e la realizzano in tutti i modi, per accontentare tutte le esigenze, per questo nella pasticceria all'Appio Claudio si trovano diversi biscotti vegani, senza lattosio, senza glutine. Tra le torte vanno per la maggiore le creme tart, proprio per la passione per la frolla che le due pasticcere hanno, ma anche le "Ugly cake", le torte con frasi simpatiche, ultimo trend in pasticceria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

10. Sentuti

Papà Giuseppe, mamma Patrizia e la figlia Ilaria: sono loro a portare avanti la pasticceria "Sentuti" che porta il nome di famiglia e che è a Monte Mario vecchia dagli anni '90. Un'attività a conduzione familiare famosa per i suoi mignon, per i dolci da forno, per le torte, oltre che per una cioccolateria artigianale curata direttamente da Ilaria Sentuti, che con meticolosità e tecnica realizza praline, tavolette e creme spalmabili. Tra i mignon è la tazzina di cioccolato fondente ripiena di pistacchio, caffè, tiramisù, frutti di bosco a conquistare tutti. Tra le torte è il millefoglie il cavallo di battaglia "rigorosamente con la crema chantilly" e poi - nel periodo natalizio - il torrone, realizzarlo ancora come una volta da Giuseppe Sentuti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]