La qualità che premia, ecco chi ha vinto il contest ‘a Roma ci Piace’

Quando si tratta di gastronomia, sono due i fattori fondamentali, strettamente legati, che consentono di ottenere risultati eccellenti: l’abilità di chi cucina e l’impiego di ingredienti di elevata qualità.

Parte della bravura di un professionista, infatti, consiste nella capacità di selezionare le materie prime, nonché nella consapevolezza del diverso impatto che i vari ingredienti hanno sulla preparazione dei piatti.

Questi ultimi, infatti, influenzano il gusto e l’aroma delle pietanze e rivestono un ruolo fondamentale nella consistenza e nella struttura dei cibi preparati, contribuendo all’ottenimento del risultato finale desiderato.

Optare, ad esempio, per prodotti provenienti da filiera corta e a ‘chilometro zero’, significa scegliere alimenti del proprio territorio, aspetto che ne garantisce, ulteriormente, la freschezza, oltre che la qualità.



Questo è tanto vero in generale quanto, nello specifico, per quanto riguarda la pasticceria, un'arte che richiede precisione, creatività e, naturalmente, ottime materie prime.

Basti pensare a quanta differenza possono fare burro, panna, latte, uova freschissimi rispetto alla loro controparte meno nobile, o a quanto il tipo di forza della farina contribuisca alla riuscita di un dolce.

Questo concetto lo hanno ben presente le pasticcerie di Roma che vogliono offrire, ai propri clienti, un’esperienza speciale nel degustare uno dei dolci simbolo della Città Eterna: il maritozzo, un soffice panino dolce farcito con panna montata e ricoperto di zucchero.

Affinché abbia il suo sapore inconfondibile, è necessario che questa prelibatezza venga farcita con panna freschissima e di elevata qualità.

Naturalmente, i locali che si dedicano alla preparazione di questi dolci dedicano grande attenzione nella preparazione.

Allora, qual è il maritozzo del cuore della Capitale?

È proprio per rispondere a questa domanda che Roma Today, in collaborazione con Fattoria Latte Sano , ha indetto un concorso, attraverso il quale i lettori hanno potuto esprimere la propria preferenza.

Ad un mese dal suo inizio, ora è possibile scoprire il vincitore.

Ecco qual è il maritozzo preferito dai romani

Anche se, questa volta, il concorso ha coinvolto un prodotto, e non delle attività, ha riscosso notevole successo, registrando numeri altissimi di votanti, tra sondaggi e app.

Il risultato è stato una sorpresa fino all’ultimo, dato il continuo alternarsi dei contendenti nel primeggiare come numero di nomination, fino ad arrivare alle 23.59 di sabato 27 aprile, termine ultimo per esprimere la propria preferenza.

I 10 locali finalisti sono stati: Regoli, Maritozzaro, Maritozzo Rosso, Bar Mimose, Garden Bar, Romoli, Bar Iacobini, Massaro Bakery, Andreotti e Grossi.



Il contest è stato vinto da Romoli, dopo un serrato duello con la seconda classificata, Massaro Bakery; mentre a stretto giro Maritozzaro si è guadagnato il terzo posto.



Conosciamo meglio il vincitore del contest.

Romoli è una pasticceria storica del quartiere africano e rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del maritozzo.

Oggi gestita dalle sorelle Romoli Cinzia, Donatella e Roberta, l’attività va avanti da tre generazioni: è stata, infatti, fondata dal nonno, che ha trasmesso la passione e l’arte sia al figlio che, in seguito, alle nipoti.

I loro maritozzi sono apprezzatissimi non solo a Roma, ma anche all’estero, tanto che alla pasticceria è capitato di spedire i dolci oltre i confini italiani.

Il successo del maritozzo offerto da Romoli è dovuto sia all'impasto molto lievitato, leggero e fragrante, sia alla panna utilizzata, che ha un'alta percentuale di grassi (fattore che la rende particolarmente gradevole) ed è, sempre, freschissima, fattore in grado di fare la differenza.

Materie prime di qualità e a chilometro zero

A fianco di Roma Today, in qualità di partner, l’azienda Latte Sano, affermata realtà che vanta un'ampia esperienza nella produzione e distribuzione di latte fresco e dei suoi derivati.

La scelta di Latte Sano si basa sulla sua competenza nella selezione delle materie prime fondamentali per il maritozzo, con particolare attenzione alla panna, che ne rappresenta un elemento chiave.

La panna fresca fornita da Latte Sano è, infatti, riconosciuta come la migliore sul mercato, grazie alla sua realizzazione ad opera di esperti del settore.

Disponibile in due varianti, con il 35% o il 38% di grasso, questa panna si presta a un ampio ventaglio di utilizzi, per poter rispondere alle diverse esigenze, mantenendo un equilibrio perfetto di gusto e consistenza.

Quest’anno, Latte Sano celebra 75 anni di attività, nel corso dei quali si è costantemente impegnata per garantire l’eccellenza dei suoi prodotti.





L’Azienda, infatti, ha sempre avuto ben presente l’importanza delle materie prime per l'ottenimento di un ottimo risultato finale e, in tale senso, si è distinta nel suo operato, impiegando tecnologie all'avanguardia e controllando, minuziosamente, ogni passaggio relativo alla produzione.

Tale dedizione si riflette nella ricerca costante delle migliori soluzioni per soddisfare sia i consumatori privati che le attività commerciali, fattore che ha reso Latte Sano un punto di riferimento nella distribuzione di latte e derivati per bar, gelaterie e pasticcerie a Roma.Il settore alimentare, infatti, mostra sempre maggiore attenzione alle caratteristiche delle materie prime, conscio del loro impatto sul gusto e sulla salute dei consumatori finali.

Nell’ottica di poter garantire, sempre, alimenti di prima scelta, Latte Sano commercializza esclusivamente latte proveniente dalla regione Lazio, prodotto secondo rigorosi standard qualitativi durante tutte le fasi del processo, dalla mungitura alla distribuzione. Scelta che consente di privilegiare la filiera corta, offrendo alimenti a "chilometro zero" che quindi percorrono brevi distanze prima di arrivare sulle tavole dei consumatori.

Grazie alla sua attenzione alla produzione e all'eccellenza dei generi alimentari forniti, Latte Sano ha raggiunto un notevole successo, diventando il terzo maggior operatore nazionale nel mercato del latte fresco pastorizzato.

Una vittoria da gustare

Dopo un contest che, ancora una volta, ha superato le aspettative con una frizzante partecipazione, ora si può celebrare (e assaggiare) il maritozzo del cuore di Roma.

A breve verrà organizzata la premiazione del contest.