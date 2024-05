VIDEO | #Aromacipiace - Il maritozzo: la premiazione ai primi classificati

Si sa, maritozzo fa rima con Roma ormai. E certamente questo spiega, almeno in parte la battaglia all’ultimo voto che i lettori di RomaToday hanno portato avanti in queste ultime settimane per eleggere il miglior nell'ambito del conte ARomacipiace, organizzato in collaborazione con Latte Sano.

l primo posto la pasticceria Romoli, portata avanti con amore e passione da tre sorelle: Roberta, Donatella e Cinzia. “Pe noi è stato sicuramente divertente, soprattutto vedere la partecipazione dei clienti - racconta Roberta Romoli -. Il nostro segrete è certamente la ricetta tradizionale del maritozzo, le materie prime e una staff splendido che tengo a ringraziare”. Secondo classificato Massaro Bakery: “Sono pugliese e mai come negli ultimi giorni ho capito l’importanza del maritozzo per i romani, ho raddoppiato la produzione - dice Daniele Massaro -. Sono molto contento di questo risultato, è stata davvero una bella esperienza”.

Dopo il Maritozzaro di Trastevere, Garden Bar si piazza al quarto posto con 1556 voti: "Il nostro segreto è senza dubbio la panna montata a mano, e siamo molto felici che venga apprezzata", sottolinea Lorena Pescosolido.