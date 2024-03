5 varianti salate del classico maritozzo

E se il maritozzo, invece di un dolce, potesse diventare un succulento antipasto o magari un pasto completo, gustoso e soddisfacente? Da alcuni anni a questa parte, diversi chef hanno scoperto il potenziale del maritozzo salato, farcito con le ricette della tradizione o in versioni più gourmet.

Ci sono locali che hanno fatto dei maritozzi salati i loro cavalli di battaglia riuscendo a conquistare i palati di tutti, anche di coloro che il maritozzo non lo avevano mai apprezzato nella sua versione più tradizionale, quella dolce con la panna.

Scopriamo di seguito alcune varianti salate del maritozzo da assaggiare o da preparare in casa.

Maritozzo stracciatella e alici

Fresco, semplice da preparare ma assolutamente gustoso, il maritozzo stracciatella e alici è molto apprezzato anche nei ristoranti. Basta spaccare a metà la pagnottella, riempirla di stracciatella e appoggiare sopra uno o due filetti di alici marinate. Che bontà.

Maritozzo broccoli e salsiccia

Broccoli (o broccoletti) e salsiccia: un abbinamento che convince nel piatto e anche nel maritozzo. Sicuramente si tratta di una versione più invernale. Un comfort food per riscaldarsi nelle giornate più fredde, magari con un tocco di peperoncino che aggiunge quella spinta in più.

Maritozzo polpette al pomodoro

Un po' impegnativo da addentare. Non sporcarsi è quasi impossibile ma ne vale la pena, anche a costo di giocarsi la maglietta bianca. Il maritozzo con le polpette al pomodoro al suo interno è quello che conquisterà anche i più piccoli.

Maritozzo salmone affumicato e salsa guacamole

Una versione più healthy e modaiola di maritozzo salato è quella farcita con salmone affumicato e salsa guacamole, magari con qualche fetta di avocado. Perfetta per una pausa pranzo gustosa ma non pesante.

Maritozzo insalata di pollo

Fa venire l'acquolina in bocca il maritozzo ripieno di insalata di pollo. Anche in questo caso la farcitura è veloce da preparare, anche in casa, e regala un piatto nutriente, succulento, perfetto da portare in tavola in occasione di un pranzo o una cena con gli amici.