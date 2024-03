7 varianti dolci al classico maritozzo con la panna

Il maritozzo con la panna è un classico intramontabile. Un dolce che mette tutti d'accordo, grandi e bambini e che a Roma è senza dubbio un'istituzione. Eppure, negli anni, i pasticceri hanno dato spazio all'estro realizzando anche altre varianti dolci del maritozzo assolutamente da provare.

Ce n'è per tutti i gusti, da quelli con creme e frutta a quelli con frutta secca e cioccolato. Ecco 6 varienti golose di maritozzo da provare assolutamente:

Maritozzo con crema pasticcera e gocce di cioccolato

La classica pagnottella romana, non troppo dolce e per questo molto amata anche dai meno golosi, può essere farcita con della buona crema pasticcera (o chantilly se la si preferisce), cosparsa di gocce di cioccolato. Un abbinamento che non delude mai e che soddisferà anche i non amanti della panna montata.

Maritozzo con crema di mascarpone

Un'alternativa alla panna montata può essere la crema di mascarpone. Per prepararla basterà unire mascarpone freddo, panna e 50 grammi di zucchero e montare con le fruste fino ad ottenere una cremosità omogenea. Non resta, a questo punto, che spaccare a metà il maritozzo, farcirlo e, ovviamente, assaggiarlo.

Maritozzo con crema pasticcera e fragole

Per chi vuole aggiungere un tocco fruttato al maritozzo, l'abbinamento crema pasticcera e fragole è senza dubbio vincente. Fresco, non pesante, gradito da adulti e bambini.

Maritozzo con crema di nocciole

Una versione super golosa del classico maritozzo con la panna è quella con crema di nocciola. Spaccare la pagnottella soffice, riempirla di crema alla nocciola (fatta in casa o dei marchi preferiti). Una spruzzata di panna montata non guasterà.

Maritozzo con ricotta e visciole

Per rendere ancora più romano di quanto già non lo sia il maritozzo, lo si può farcire con ricotta e visciole. Una versione che riprendendo i sapori della tipica crostata romana, renderà il maritozzo piacevole al palato.

Maritozzo con crema di pistacchio e granelle

Ecco il maritozzo per tutti gli amanti del pistacchio. Nella dolce pagnottella si può inserire una buona crema al pistacchio, magari guarnita con granelle di pistacchio o di altra frutta secca.

Maritozzo con zabaione e mandorle

Un ultimo abbinamento che vi proponiamo è quello zabaione e mandorle. Delicato ma allo stesso tempo dai sapori intensi, questo maritozzo saprà soddisfare anche i palati più esigenti.