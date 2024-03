Il maritozzo "re" dei dolci romani: storia e origine del nome

Il maritozzo è uno dei dolci più amati, non solo a Roma. Una soffice pagnottella a base di acqua, farina, lievito, zucchero, latte, uova e burro (o olio). Spaccato a metà e riempito con panna montata nella maggior parte dei casi (anche se le varianti dolci e salate sono ormai molte e per tutti i gusti), il maritozzo vanta una lunga tradizione e una storia che lo rende il re dei dolci romani.

Storia del maritozzo

Pochi e semplici ingredienti che messi insieme danno vita ad un dolce a cui è impossibile resistere. La storia del maritozzo risale addirittura agli Antichi Romani. Già secoli fa, infatti, si preparavano delle pagnottelle che venivano addolcite da miele e uvetta. Questo dolce veniva solitamente realizzato dalle mogli per i mariti e sembra sia proprio l'antenato del nostro maritozzo. La ricetta antica prevedeva l'uva passa nell'impasto, che oggi non abbiamo più; sembra fosse l'unico peccato di gola che ci si poteva concedere in Quaresima. Da qui lo scherzoso appellattivo “er Santo Maritozzo”.

Maritozzo, perché si chiama così?

"Me stai de fronte, lucido e 'mbiancato, la panna te percorre tutto in mezzo, co 'n sacco de saliva nella gola, te guardo 'mbambolato e con amore. Me fai salì er colesterolo a mille, lo dice quell'assillo d'er dottore, ma te dirò, mio caro maritozzo, te mozzico, poi pago er giusto prezzo", cos' Ignazio Silone scriveva in "Ode ar maritozzo, Garbatella, 1964.

Il maritozzo è stato al centro di poesie e scritti di studiosi e artisti nei secoli. Da Giggi Zanazzo ad Adone Finardi, fino a Giuseppe Gioacchino Belli. Proprio loro narrano che il maritozzo, in passato, fosse il dolce che il fidanzato regalava alla sua amata, il primo venerdì di marzo (un tempo San Valentino) con all'interno, ben nascosto, un anello o un altro oggetto d'oro. Un simbolo per chiedere la mano della propria fidanzata e per giurarle amore eterno. Da qui il nome "maritozzo".