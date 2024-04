ARomacipiace il Maritozzo | Scelti gli altri 5 finalisti, ecco chi sono

Abbiamo i 10 finalisti e a sceglierli siete stati voi con le vostre votazioni, tra il nostro sondaggio e l'app di RomaToday. Altri 5 "re dei maritozzi" si aggiungono ai 5 già arrivati in finale nella prima fase del contest #Aromacipiace - Il maritozzo. Ve li anticipiamo in questo articolo, per voi farveli conoscere meglio nel corso di questa settimana.

Chi sono gli altri 5 finalisti di #Aromacipiace - il maritozzo

Ad aggiudicarsi la finale in questa seconda fase sono: Romoli (viale Eritrea, 142), primo dei nuovi cinque finalisti con 968 voti totali, tra app e sondaggio. Secondo posto per Bar Iacobini (viale Tirreno, 61) con 763 voti totali; terzo posto per Massaro Bakery (via Andrea Doria, 21) con 703 voti totali; Andreotti (via Ostiense, 42B) con 506 voti in quarta posizione e a chiudere la classifica degli altri 5 finalisti è Grossi (piazza Giuseppe Cardinali, 26) con 451 voti totali.

Per una manciata di voti, o poco più, non ce l'hanno fatta D'Antoni e Pasticceria Cristiani.

I 10 finalisti ufficiali del contest

Questa seconda fase del contest #Aromacipiace, dunque, ci ha regalato i 10 nomi ufficiali della finale. I 5 sopra elencati si vanno ad aggiungere, lo ricordiamo, ai 5 che erano stati più nominati nella prima fase. Loro sono: Regoli, Il maritozzaro, Maritozzo Rosso, Bar delle mimose e Garden Bar.

Nel corso di questa settimana vi faremo conoscere meglio i 10 finalisti con un articolo dedicato ad ognuno di loro. Solo dopo aver scoperto i segreti del loro maritozzo vi richiameremo al voto per decretare il vincitore.

La classifica degli altri 5 finalisti