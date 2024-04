Il maritozzo di Massaro Bakery, romano con un tocco del Sud: "Guardiamo al futuro senza dimenticare la tradizione"

“Il maritozzo per me è la romanità ma allo stesso tempo è innovazione”. Queste sono le parole di Daniele Massaro della Massaro Bakery situato in via Andrea Doria, 21 finalista del contest #Aromacipiace – Il Maritozzo.

Il locale minimal, accogliente è giovanissimo proprio come tutta la squadra di Daniele classe 1996 nato a Roma ma cresciuto ad Altamura prima di tornare nella Capitale dopo gli studi e i lavori sotto la guida dello chef Niko Romito. La Massaro Bakery che sorge fra Prati e Trionfale in una zona molto competitiva a livello di pasticceria, è diventata un punto di riferimento dell’area grazie al loro speciale maritozzo, nato e prodotto per ammissione del titolare su richiesta dei clienti soltanto lo scorso novembre. “Inizialmente il maritozzo non lo facevo, ma la richiesta dei clienti era sempre più alta e dunque mi sono convinto a farli. Però a modo mio” – commenta Daniele col sorriso.

Il maritozzo della Massaro Bakery, infatti coniuga tradizione e innovazione nell’impasto unico nel suo genere con la sua produzione, inizialmente di una teglia da 10 e aumentata a dismisura. “Volevamo un impasto particolare e quindi utilizziamo la semola anche se non per il 100% del prodotto. In più abbiamo aggiunto un tocco di agrumi che la rende molto particolare e vicina al concetto di brioche siciliana. La panna è molto leggera. Per renderlo più goloso aggiungiamo delle scaglie di cioccolato. Per realizzarlo mpieghiamo un’intera giornata, l’impasto è molto idratato e il prodotto ha i suoi tempi per farlo riuscire bene. È così particolare che a volte ci chiedono soltanto il maritozzo addirittura senza panna!"– spiega Daniele. Al momento alla Massaro Bakery viene prodotto solo questo tipo di maritozzo, dal costo di 3,50 euro, ma non vengono escluse novità nel futuro: “Ad oggi produciamo solo questo con la panna ma mai dire mai!”.

Il dolce è stato apprezzato molto dalla varia clientela della zona. “È molto richiesto e questo ci fa piacere. Perché i romani sono molto tradizionalisti nei loro piatti ma hanno apprezzato i nostri maritozzi e dunque la nostra filosofia di cucina. Io e tutto il team ne siamo felicissimi e ringraziamo in nostri clienti".

Un maritozzo giovane e brillante, che guarda alla tradizione ma non ha paura di scrutare il futuro. Così si presenta il dolce della Bakery Massaro finalista del contest.