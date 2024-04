Garden Bar, i maritozzi più amati del Prenestino: "La nostra panna montata a regola d'arte"

Tra i primi 5 finalisti del contest #Aromacipiace - il maritozzo di RomaToday c'è anche il Garden Bar di Lorella Pescosolido. Un bar di quartiere, molto frequentato al Prenestino che sembra essere particolarmente amato a colazione, a merenda e in altri momenti della giornata, per i maritozzi con la panna.

Siamo in via Sampiero Bastelica, 100, tra via Prenestina e via di Acqua Bullicante. Un bar gastronomia, aperto tutti i giorni dalle 5,30 alle 20,30, che ha aperto 8 anni fa. A gestirlo sono Lorella Pescosolido insieme al figlio di 23 anni.

Perché i vostri maritozzi sono così amati?

Principalmente per la panna fresca, montata con fruste a mano e per le varianti golose che proponiamo in base alle stagioni dell'anno. L'impasto ce lo fa un forno della zona, ci abbiamo messo tanto a trovarlo, perché volevamo un maritozzo perfetto.

Quindi ogni mattina da questo forno arrivano i maritozzi nel vostro bar?

Sì. Tutte le mattine arrivano maritozzi caldi alle 5. Poi noi li terminiamo con la panna fresca e altri ingredienti.

Quali sono le altre varianti golose a cui faceva riferimento?

Beh, nel periodo delle fragoline facciamo il maritozzo panna e fragole, oppure con le fettine di kiwi. Sono molto apprezzati anche il maritozzo panna, nutella e granella di nocciola, quello con crema di pistacchio e panna. Prepariamo i maritozzi in versione sia grande che piccola in modo da accontentare tutti.

In quale momento della giornata i clienti apprezzano di più un bel maritozzo?

Sicuramente a colazione, ma anche a merenda o per la pausa caffè. Magari vengono e ne prendono uno piccolo per accompagnare il caffè, oppure uno grande e lo dividono. Noi prepariamo anche dei vassoi per gruppi di colleghi, amici, famiglie, in cui mettiamo maritozzi piccoli e grandi assortiti, per accontentare tutti i gusti.

Qual è, secondo lei, il punto di forza del vostro maritozzo, il motivo per cui dovreste vincere su tutti gli altri maritozzi di Roma?

La panna montata con il vecchio metodo, solo con fruste a mano, senza aggiunta di zucchero. Il nostro non è un maritozzo particolarmente dolce e per questo è tanto apprezzato. E' il maritozzo di quartiere, come una volta.

Vi aspettavate di essere tra i primi 5 finalisti del contest #Aromacipiace - il maritozzo?

Assolutamente no. Ci sono grandi nomi tra i votati, sapevamo che la gara era dura, ma essere tra i primi 5 in finale è per noi una grande soddisfazione, siamo contenti.