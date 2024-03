5 curiosità sul maritozzo che forse non conosci

Chiedi ad un romano qual è il suo dolce preferito, in molti risponderanno "il maritozzo". Ma siete sicuri di conoscere fino in fondo il "re" romano dei più golosi? La celebre pagnottella, tradizionalmente riempita con panna montata, ma sempre più amata anche in varie versioni dolci e salate, ha una lunga storia e dei segreti da scoprire.

Ecco 5 curiosità sul maritozzo che potresti non conoscere:

Maritozzo, perché si chiama così

Il maritozzo ha un'anima romantica. In passato, infatti, era proprio questo il dolce che i fidanzati porgevano alle loro amate, il primo venerdì di marzo (che un tempo corrispondeva a San Valentino) con all'interno, ben nascosto, un anello o un altro oggetto d'oro. Era un modo, davvero dolce, per chiedere la mano della propria fidanzata e per giurarle amore eterno. Da qui il nome "maritozzo", appellativo dato ai futuri sposi che facevano questo gesto.

Maritozzo, non c'è solo quello romano

Esiste un omonimo del nostro maritozzo e si trova in Sicilia. Ha poco a che vedere con il dolce romano ed è molto meno noto, ma porta lo stesso nome. E' diffuso in particolare nella provincia di Caltanissetta, si presenta come una treccia lievitata ricoperta di zucchero.

Il maritozzo ha un antenato romano

La storia del maritozzo risale agli Antichi Romani. Già secoli fa, infatti, si preparavano delle pagnottelle che venivano addolcite da miele e uvetta. Questo dolce veniva solitamente realizzato dalle mogli per i mariti e sembra sia proprio l'antenato del nostro maritozzo. La ricetta antica prevedeva l'uva passa nell'impasto, che oggi non abbiamo più.

"Er santo maritozzo", dolce quaresimale

Con l'avvento del Cristianesimo a Roma, si racconta che il maritozzo fosse anche chiamato "Er santo maritozzo" perché era l'unico dolce concesso in Quaresima.

Esiste anche in versione salata

Il maritozzo non è solo dolce e ormai quasi tutti lo sanno. Oltre alla tradizionale versione con la panna e ad altre golosissime versioni dolci con crema pasticcera, chantilly, crema di nocciole o di pistacchio, ricotta e tanto altro, sono sempre più apprezzati i maritozzi salati. Ci sono ristoranti a Roma che ne hanno fatto il loro fiore all'occhiello. Maritozzi gourmet o healty ideali per un aperitivo o per un pranzo diverso dal solito.