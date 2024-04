ARomacipiace - Il maritozzo | Ecco chi ha vinto il contest

E' di Romoli il maritozzo preferito dei romani. La pasticceria di viale Eritrea si è aggiudicato la finale a 10, conquistando il contest di RomaToday ARomacipiace il Maritozzo, in collaborazione con Fattoria Latte Sano. Il trionfo al culmine di una settimana di votazioni che hanno visto alternarsi in testa alla classifica i vari contendenti. A lungo in testa, Massaro Bakery di via Andrea Doria deve arrendersi a Romoli. Per Massaro secondo posto, davanti al Maritozzaro di via Ettore Rolli, il più nominato della prima fase, ma terzo nella finale, nonostante il secondo posto nel voto sulle app.

App che premiano Garden Bar, al Prenestino che risale dal sesto al quarto posto grazie ai commenti. Quinto posto per Iacobini che precede Bar Mimose e uno dei favoriti, Regoli di via dello Statuto. Chiudono la classifica Maritozzo Rosso, Grossi e Andreotti.

Grande successo per il contest che nelle sue varie fasi - nonostante si trattasse di un singolo prodotto e non di intere attività - ha fatto registrare dei numeri altissimi. Una finale che ha visto inizialmente partire forte il Maritozzaro, poi rimontato da Massaro che ha preso il largo. Lenta la rimonta di Romoli che, a partire da giovedì ha ingaggiato un duello serratissimo con Massaro. Alla fine Romoli ha prevalso su Massaro sia nella classifica del sondaggio sia nelle app, dove però a primeggiare è stato Garden Bar, davanti al Maritozzaro che è arrivato a inisidiare la seconda piazza di Massaro. Sulle app annullati alcuni commenti, poiché provenienti dallo stesso acc ount, con lo stesso Ip. Una quantità di voti comunque non decisiva per la vittoria finale.

Nei prossimi giorni verrà programmata la premiazione del contest.

Regoli via dello Statuto 60

Maritozzaro via Ettore Rolli 50

Maritozzo Rosso vicolo del Cedro, 26

Bar Mimose Via Menippo 12

Garden Bar Via Sampiero di Bastelica, 100

Romoli viale Eritrea, 142

Bar Iacobini viale Tirreno, 61

Massaro Bakery via Andrea Doria 21

Andreotti via Ostiense, 54b

Grossi piazza Giuseppe Cardinali, 26