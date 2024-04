Maritozzo Rosso, il regno dei maritozzi dolci e salati: "Da noi mangi maritozzi a tutte le ore"

Era stato lui a vincere il contest dedicato alla carbonara, "ma ora si parla del nostro pezzo forte - dice Edoardo Fraioli di Maritozzo Rosso a RomaToday - come potevamo mancare?". Effettivamente il ristorante in Vicolo del Cedro il maritozzo ce l'ha nel nome e nell'anima. Tutto è iniziato con il maritozzo e, negli anni, l'insegna è diventata sinonimo di "maritozzi più buoni di Roma" per molti abitanti della Capitale.

Il progetto ha avuto inizio nel 2006 e, da allora, di strada ne ha fatta. Maritozzo Rosso ha fatto conoscere il potenziale del maritozzo salato ai romani, riportando nella soffice pagnottella le ricette della tradizione e non solo. Ha fatto diventare il maritozzo un pasto a tutti gli effetti, senza mettere da parte il classico maritozzo con la panna. Di questo (e non solo) abbiamo parlato con Edoardo Fraioli che, appunto, con il suo Maritozzo Rosso è tra i primi 5 finalisti del contest di RomaToday #Aromacipiace - Il maritozzo:

Vi aspettavate di rientrare in questa prima top 5 del contest?

Lo ammetto, sicuramente ce lo aspettavamo più adesso che per la carbonara. Il maritozzo è la nostra storia, il nostro cuore, il motivo per cui siamo nati e ci fa molto piacere aver ricevuto tanti voti in questa prima fase.

Fate i maritozzi ma non siete una pasticceria, qual è la differenza?

La diversità sta prima di tutto nell'impasto che è dolce ma più neutro rispetto a quello delle pasticcerie. Noi lo utilizziamo sia per le farciture dolci che per quelle salate, dunque non è zuccherato, non ha glassa, è un dolce non troppo dolce diciamo.

Qual è il segreto del perfetto maritozzo con la panna?

Il nostro segreto, che è anche il nostro punto di forza, è che noi il maritozzo con la panna lo prepariamo al momento. Abbiamo i maritozzi preparati al mattino, a temperatura ambiente e quando il cliente ce li chiede li farciamo con la panna fresca montata al momento. Non è un maritozzo pronto che sta in vetrina da ore, non è un maritozzo freddo di frigo e questo, secondo noi, fa la differenza.

Maritozzo rosso è noto per le sue varianti di maritozzo salato e dolce. Mi fai qualche esempio di maritozzi salati più amati?

Direi il maritozzo amatriciana, quello con le polpette al sugo, quello con stracciatella e alici, quello ripieno di baccalà. Va molto anche quello con crciofi, stracciatella e guanciale o quello con pollo alla cacciatora. In generale tutti quelli ispirati alle grandi ricette romane.

E i maritozzi dolci più apprezzati?

Il classico maritozzo con la panna senz'altro al primo posto. Ci sono poi le varianti con marmellata di visciole, con pistacchio e cioccolato e il nostro "Mo blanc", una versione romana del francese mont blanc, farcito con panna, meringhe e marmellata di visciole.

C'è un punto di forza che vi distingue da tutte le altre realtà che fanno maritozzi a Roma?

Che i maritozzi li trovi tutto il giorno. Siamo sempre aperti, tranne una piccola pausa pomeridiana, e a qualsiasi ora passi il maritozzo te lo prepariamo al momento come lo desideri.