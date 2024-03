Il maritozzo e la tradizione dell'anello di fidanzamento (nascosto al suo interno)

Il maritozzo con la panna un tempo nascondeva un messaggio d'amore. Forse non tutti sanno che il tradizionale dolce romano ha questo nome non per caso ma perché aveva a che fare, in passato, con un gesto che i futuri mariti facevano alle loro future (così speravano) mogli.

Il maritozzo, dono dei fidanzati alle proprie amate

Sebbene le origini del maritozzo si fanno risalire all'Antica Roma, è nell'800 che questo dolce assunse una particolare rivelanza nella tradizione romana, il primo venerdì di marzo. In questa data i fidanzati regalavano alle proprie amate un maritozzo che all'interno nascondeva un anello di fidanzamento o un altro oggetto d'oro.

Chi l'avrebbe mai detto che quella pagnottella golosa nascondesse un così romantico messaggio d'amore? Le future spose che la ricevevano in dono erano solite chiamare il loro amato "maritozzo", un vezzeggiativo popolare.

Oggi questa tradizione tra fidanzati è svanita, nessuno più si sognerebbe di mettere un anello dentro ad un maritozzo, ma il nome del dolce continua e continuerà a conservare per sempre quella tradizione lontana.