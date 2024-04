Il maritozzaro, a Trastevere "i gemelli del maritozzo" aperti H24

"Il maritozzaro". Chi non lo conosce a Roma? Il bar, a Trastevere dagli anni '60, nel tempo è diventato casa per molti residenti fino a trasformarsi in un vero e proprio riferimento per tutti gli amanti del maritozzo con la panna, in particolare per coloro che non possono farne a meno, a qualsiasi ora del giorno (e della notte).

Oggi a portare avanti Il maritozzaro sono i gemelli Emilio e Mauro Agostini, figli di Antonio Agostini da cui tutto ha avuto inizio. "Il nostro maritozzo è il numero uno", dice senza tentennamenti Emilio Agostini e a pensarla così sono anche tanti romani: nella prima fase del contest #Aromacipiace - il maritozzo, infatti, il bar in via Ettore Rolli è rientrato tra i primi 5 finalisti.

Quando è nato Il maritozzaro? Come è iniziato tutto?

Mio padre ha aperto nel 1960, quando mia madre era incinta di me e mio fratello, siamo gemelli. Papà era del 1937; un tempo a 10-12 anni già si cominciava a lavorare ed è proprio a quell'età che ha iniziato a fare il barista, il pasticcere e ha imparato a fare i maritozzi.

Tu e tuo fratello Mauro quando siete subentrati?

Diciamo che mio padre ha lavorato fino a verso il 2002-2003, io già facevo il barista, poi quando è andato in pensione, insieme a mio fratello abbiamo preso in mano la situazione, continuando con questa tradizione dei maritozzi.

In molti vi conoscono perché siete aperti tutta la notte e non rinunciano ad un maritozzo dopo aver fatto serata...

Sì, noi siamo aperti dal lunedì alle 19 alla domenica alle 19, sempre. 24 ore su 24. In pratica chiudiamo solo il lunedì fino a sera.

Cosa hanno di speciale i vostri maritozzi?

Non mi chiedete la ricetta perché tanto non ve la dico (ride, ndr). Ma sicuramente il nostro maritozzo è il numero uno, sono i clienti a dircelo.

E perché è imbattibile secondo te?

Beh, devi saper realizzare una brioche morbida, la panna deve essere montata alla perfezione, zuccherata il giusto. Sono tante piccolezze a fare un maritozzo perfetto come il nostro.

Oltre al classico maritozzo con la panna, fate anche delle varianti?

Per noi il maritozzo è con la panna, ma dopo il lockdown ci siamo divertiti a farli anche in versione piccola. Co tutte ste diete è un macello.

Ma quanti maritozzi vendete ogni giorno?

Dalla mattina alle 6 alla sera alle 10 almeno 600 maritozzi. Questo nelle giornate normali, il venerdì, il sabato sera e la domenica mattina sono incalcolabili.

E in quanti lavorate per far sì che questa incredibile macchina non si fermi mai?

Siamo io, mio fratello e 7 baristi.

Cosa pensi degli altri maritozzi che si possono trovare nei bar e nelle pasticcerie di Roma?

Fino a qualche anno fa li facevamo solo noi.

Fino a quanto tempo fa?

Bah, 4-5 anni direi. Ora se ne inventano di tutti i colori, pure i maritozzi salati, ma hanno imparato tutti da me.

Qual è il complimento che ti fanno più spesso i clienti quando assaggiano un tuo maritozzo?

Mi dicono che è il meglio di Roma, che è buonissimo.

E per te cos'è il maritozzo?

Il maritozzo è Roma e Roma per me è tutto.

Una specialità, un'idea che vi distingue in tutta la Capitale?

Sicuramente i nostri maritozzi da un chilo. Un chilo di brioche, più 700-800 grammi di panna. In tanti lo ordinano come torta di compleanno.