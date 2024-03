Panna, un ingrediente fondamentale per dolci di eccellente qualità

Bianca, dolce e vaporosa: la panna, ingrediente delizioso e versatile, gioca un ruolo fondamentale nella creazione di dolci dal gusto unico e irresistibile.

La sua consistenza morbida e vellutata, insieme al suo inconfondibile e delicato sapore, è in grado di dare un ‘tocco in più’ ad una vasta gamma di dessert, come biscotti, pasticcini e torte, oltre a contribuire alla resa della presentazione.

Grazie alla sua presenza, questo ingrediente è in grado di rendere i dolci più freschi e leggeri, bilanciando i sapori più intensi e aiutando a raggiungere una consistenza leggera e soffice.

Tuttavia, per ottenere un risultato eccellente, bisogna considerare la qualità della panna utilizzata, poiché questa influisce in maniera significativa sul risultato finale e sull'esperienza gustativa complessiva; disponibile in varie consistenze e formati, è importante scegliere quella più adatta al raggiungimento del risultato prefissato.

Inoltre, non bisogna sottovalutare i vantaggi dell’impiego di panna fresca di elevata qualità: questa, infatti, ha un sapore migliore e la sua consistenza permette di ottenere montature più stabili e durature, garantendo una presentazione impeccabile dei dolci.

Preferibilmente ottenuta da fonti locali o artigianali, quindi, offre la migliore qualità e freschezza, garantendo risultati superiori in cucina.



Un esempio perfetto dell’importanza della panna fresca sono i maritozzi, deliziosi dolci della tradizione romana.

Preparati con pochi, semplici ingredienti, quali farina, zucchero, burro, uova e lievito, vengono poi farciti con la panna, che ne equilibra il sapore e dà quel tocco speciale che li rende così apprezzati.

Naturalmente, se ci si trova nella Capitale è d’obbligo assaggiarne uno; essendoci, però, molte pasticcerie che ne offrono di deliziosi, può non essere facile decidere quale sia il maritozzo più gustoso.



Ecco che, per scoprirlo, arriva in aiuto il contest “A Roma ci Piace”, attraverso il quale i lettori di Roma Today decreteranno qual è, secondo loro, il maritozzo più buono di Roma.

Un ‘dolce’ contest

È, dunque, il maritozzo, con la sua deliziosa farcitura, il protagonista del nuovo contest “A Roma ci Piace”, indetto da Roma Today per scoprire dove poter gustare il più amato della Capitale.

Saranno proprio i lettori a decretare il vincitore, esprimendo la propria preferenza durante le diverse fasi del concorso.



Il 25 marzo verrà dato il via alla prima fase, dedicata alle nomination, che durerà una settimana.

In questo frangente sarà possibile votare su Facebook, Instagram e Sito; i 5 maritozzi più nominati accederanno, di diritto, alla finale.

I 20 che seguiranno, in quanto a popolarità, si sfideranno nella semifinale.

Nel corso della seconda fase, che avrà inizio l’8 aprile, verrà pubblicato un articolo con un sondaggio aperto, per selezionare, tra i 20 semifinalisti, 5 finalisti.

Ecco che il 15 aprile, in occasione della terza fase, tutti i 10 finalisti verranno presentati con un articolo a loro dedicato, in maniera tale da consentire, ai lettori, di conoscerli meglio.

Per concludere, arrivati alla quarta e ultima fase, sarà data l’ultima opportunità di esprimere la propria preferenza: il 30 aprile si scoprirà, finalmente, chi sarà il vincitore.

Esperienza nella produzione di materie prime di qualità

Partner di Roma Today sarà Latte Sano, azienda che vanta una lunga esperienza nell’ambito della produzione e distribuzione di latte fresco e dei suoi derivati.

Tale ruolo è stato affidato all'Azienda proprio perché esperta conoscitrice delle materie prime impiegate nel maritozzo, prima tra tutte la panna.

La panna fresca fornita da Latte Sano è la più apprezzata, in quanto ideata e realizzata con professionisti del settore; per tale motivo si presenta in due versioni, 35% di grasso o al 38% di grasso, per soddisfare le diverse esigenze.

La diversa percentuale di grasso, infatti, consente di ottenere una diversa struttura, mantenendo sempre un perfetto equilibrio di gusto e consistenza.



L’Azienda è consapevole di quanto la qualità delle materie prime impatti sul risultato finale, per questo, proprio in quest’anno in cui ricorre il 75° anno di attività, rinnova il suo impegno nel fornire prodotti d’eccellenza, ricercando, costantemente, le migliori soluzioni da offrire sia ai privati che ai professionisti del settore.

Grazie alla sua dedizione, Latte Sano è diventata il punto di riferimento nella distribuzione di latte e dei suoi derivati per bar, gelaterie e pasticcerie di Roma.

Il settore alimentare, infatti, riserva una sempre maggiore attenzione alle materie prime utilizzate, consapevole del fatto che influiscono sul gusto dei prodotti e sulla salute dei clienti finali.

Per poter ottenere prodotti di elevata qualità, Latte Sano commercializza latte fresco proveniente, esclusivamente, dalla regione Lazio, prodotto secondo elevati standard qualitativi a livello di mungitura, raccolta e, più in generale, di tutte le fasi di produzione e distribuzione.

Questa scelta consente di seguire la filiera corta, fattore che consente di offrire un prodotto a ‘km zero’, in quanto percorre un tragitto breve prima di poter essere assaporato.

Tutti questi accorgimenti, insieme alla certificazioni relative agli “allevamenti del benessere” fanno sì che i consumatori possano ottenere dei prodotti sani, dal sapore inconfondibile e dalle ottime proprietà nutritive.

La cura riposta nella produzione e la conseguente elevata qualità dei prodotti offerti hanno premiato Latte Sano, consentendole di diventare il terzo operatore nazionale nel mercato del latte fresco pastorizzato.