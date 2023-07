VIDEO | Una gelateria per rianimare lo storico borgo: la storia del Vallesi Ice Cream, miglior gelato di Roma

Primo classificato al contest lanciato da RomaToday #aromacipiace - Le Gelaterie, Alessio Romiti racconta il segreto del loro successo in soli 4 anni di attività

L’ambiente famigliare, la personalizzazione del prodotto con gusti nuovi ogni settimana, la scommessa di diventare il miglior gelato di Roma. Alessio Romiti, 23 anni, ritira il premio come miglior gelateria nella sede di Fattoria Latte Sano senza riuscire a trattenere il sorriso, e la soddisfazione, di aver portato l’attività di famiglia tanto in alto in soli 4 anni di attività.

Il contest lanciato da RomaToday, #aromacipiace - Le Gelaterie, ha visto una battaglia serrata decretando però, come vincitore, proprio Vallesi Ice Cream che vive anche un’altra sfida, ovvero quella di rianimare il borgo medioevale antica di Cesano.

“I miei genitori sono da sempre appassionati del gelato ma non si erano mai cimentati - racconta Alessio a RomaToday -, da qui l’idea di farlo aprendo proprio nel borgo, a cui sono molto affezionato, e che vive negli anni un po’ di abbandono per mancanza di attività. Ecco, vedere che oggi lagente torna a rianimare soprattutto d’estate quelle strade, con il nostro gelato in mano, è una grande soddisfazione”.