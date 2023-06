Gelateria Vallesi dal Borgo di Cesano alla conquista di Roma: "Ci piace cambiare gusti e sorprendere i clienti"

Ha guadagnato la prima posizione nella fase iniziale del contest #Aromacipiace - Le gelaterie, volando direttamente in finale. Si trova nel caratteristico borgo di Cesano ed è una piccola realtà artigianale a conduzione familiare. Parliamo di Vallesi, la gelateria dell'omonima famiglia che RomaToday è andata a conoscere meglio.

Vallesi gelateria nel borgo di Cesano

Ci sono i genitori Amedeo e Raffaella e i figli Alessio ed Enrico. Si dividono tra il bar e la gelateria e, in quest'ultima, sono le mani e l'esperienza di Isa, una ragazza di origini brasiliane, ormai parte della famiglia, a dare vita ad un gelato artigianale degno di nota.

"Siamo entusiasti di questo risultato, è stato davvero una sorpresa", racconta Alessio a RomaToday. "Abbiamo pubblicizzato l'iniziativa sui social e la risposta dei nostri clienti è stata incredibile".

Il gelato di Vallesi

Vallesi, nel borgo di Cesano è sia bar che gelateria, ma i due punti vendita sono staccati e la gelateria si trova nella cornice più bella, quella dell'antico borgo medievale. "Il nostro gelato - racconta Alessio Vallesi a RomaToday - è totalmente artigianale, merito di Isa, che sta con noi da anni e si occupa di tutta la produzione. Quattro anni fa abbiamo iniziato un percorso da zero, il nostro laboratorio è piccolissimo, così come la gelateria, ma piano piano le gratificazioni stanno arrivando".

Secondo Alessio Vallesi il segreto di un buon gelato è prima di tutto la materia prima, l'utilizzo di prodotti di qualità, dalla frutta fresca a quella secca. Vallesi utilizza per lo più frutta di stagione, pistacchio, nocciola e gli altri ingredienti sono accuratamente scelti affinchè il gelato sia gustoso, sempre fresco, spatolabile e nuovo.

"Ci piace avere nel bancone gusti nuovi e un gelato sempre fresco. Il ricambio è continuo, tanto che alcuni clienti vengono a mangiare il nostro gelato, poi tornano il giorno successivo e non trovano più gli stessi gusti. Questo per noi è fondamentale, simbolo di qualità e di novità".

La maggior parte dei gusti di Vallesi sono senza glutine, mentre frutta e cioccolato fondente sono senza lattosio. Tra i cavalli di battaglia della gelateria, ci sono il pistacchio, la nocciola e dei gusti particolari, tra cui "Sapori di Sicilia", base mandorla con una variegatura di cioccolato, pistacchio e scorza d'arancia e il gusto "Vallesino", un biscotto leggermente aromatizzato alla cannella ispirato al nome di famiglia.

La gelateria Vallesi si concentra, per scelta, solo sul gelato, niente yogurt o torte. Un gelato artigianale che dal Borgo di Cesano ha stravolto le previsioni superando tutte le altre gelaterie romane in gara e posizionandosi al primo posto in questa prima fase del contest #Aromacipiace - Le gelaterie. Il segreto? Secondo Alessio è la qualità del gelato, il continuo cambiamento e quel pizzico di simpatia che i Vallesi condividono con video e post sui social.