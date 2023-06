Terraecuore, gelato 100% naturale a Porta di Roma: "Nessuna polverina, solo addensanti vegetali"

"Abbiamo aperto lo scorso ottobre ed essere tra le prime tre gelaterie più votate di Roma nella prima fase del contest #Aromacipiace è sicuramente motivo di orgoglio". Sono le parole di Augusto Bonifazi, uno dei soci di Terraecuore, gelateria in zona Porta di Roma, proprio di fronte all'ingresso del centro commerciale.

Un'insegna che ha già avuto i suoi riscontri positivi, con tanto di riconoscimento dei "Due coni" del Gambero Rosso. L'azienda, infatti, nasce a Verona nel 2020, ma è approdata nella Capitale solo nel 2022. "Abbiamo aperto in un periodo atipico per il gelato, in autunno, per fare un po' di rodaggio e arrivare preparati all'estate". ha spiegato Augusto a RomaToday.

Il gelato di Terraecuore

Terraecuore è una gelateria che si distingue dalle altre per la sua tripla proposta, i gusti in vetrina, infatti, possono essere realizzati con tre basi differenti: latte vaccino, latte di capra e base acqua, senza lattosio, ideale anche per i vegani.

In tutto la gelateria ha circa una quarantina di gusti, si va dai grandi classici a quelli più particolari. "Tra i gusti più amati dai clienti c'è sicuramente il pistacchio all'acqua", racconta Augusto Bonifazi. Poi spiccano "Biscotto e mirtillo", uno dei gusti a marchio Slow Food e "Macchia mediterranea", un'infusione di latte di capra con 10 erbe della macchia mediterranea, gusto che Terraecuore definisce "un dopo pasto" per il suo essere profumato e sgrassante. Anche "Fior di riso" è un cavallo di battaglia della gelateria romana: "Quando lo si mangia si sentono proprio i chicchi di riso", dice Augusto.

Il gelato artigianale di Terraecuore è al 100% naturale, l'addensante utilizzato è una fibra vegetale, non vengono usate polverine di alcun tipo, la frutta utilizzata è solo fresca e di stagione, è un prodotto veramente artigianale che si fa amare da tutti, bambini e adulti, intolleranti e persone attente al naturale e alla qualità del prodotto.

"Abbiamo riscontrato nella vendita che facciamo che il nostro gelato più venduto è quello a base acqua, perché qui riusciamo a mettere una quantità maggiore di prodotto e il gusto si sente tantissimo, non essendoci neanche il grasso del latte".

Ad accogliere i clienti al banco dei gelati in zona Porta di Roma sono Federica e Claudia, che al cliente non propongono dei semplici coni o coppette, ma una vera degustazione di prodotti: "Da noi le persone possono entrare e assaggiare anche tutti e 40 i gusti per poi uscire convinti di quelli che hanno messo sul loro cono. E questo è il nostro punto di forza", conclude Augusto Bonifazi.