Splash, gelato naturale (e solidale) tra bookcrossing e mostre all'Appio-Tuscolano

"E il premio di tanto lavoro e tanta passione", è il commento a caldo di Simonetta, proprietaria, con il marito Enrico, della gelateria Splash in via Eurialo (zona Colli Albani), che ha conquistato il quarto posto nella prima fase del contest #Aromacipiace - Le gelaterie, accedendo direttamente alla finale.

Una gelateria senza porte, concepita come una piazza, che dal 1996 è punto di riferimento all'Appio-Tuscolano: "Ci piace l'idea che la gelateria sia un proseguimento della strada, di facile accesso a tutti, senza barriere", spiega Simonetta.

Splash, gelato e cultura

Sin dall'apertura, Enrico e Simonetta si sono dati da fare per diventare parte integrante del territorio, partecipando a diverse iniziative tra cui il "Gelato primavera", progetto che distribuisce gratuitamente il gelato nelle scuole, con l'Associazione Italiana Gelatieri e le mattinate informative con le scuole.

Splash si distingue dalle altre gelaterie romane per la sua attenzione alla cultura: "Siamo un polo culturale del quartiere, abbiamo una grande libreria di bookcrossing all'interno, organizziamo presentazione di libri, abbiamo mostre di quadri alle pareti e un premio letterario che parte proprio dalle gelateria", spiega Simonetta, che ha un passato da bibliotecaria e che è fiera di aver riportato questa passione nella sua gelateria.

"Siamo una gelateria del territorio", racconta la proprietaria di Splash. "Utilizziamo solo prodotti del territorio e le tipicità degli altri territori italiani, ad esempio il pistacchio di Bronte, l'uva ragnata di Vasto, le nocciole del Piemonte, la mandorla di Avola, i pinoli di Pisa, tutti prodotti Doc".

Il gelato di Splash

I gusti più amati dai clienti di Splash sono "Africa", cioccolato fondente, rum e cannella, "Cannolo siciliano", ricotta con pezzetti di cioccolato, "Splash" che è una crema con nutella e banana, "Sapori di Sicilia", una mandorla con scorzette d'arancia. Molto amate anche le granite di frutta, che d'inverno lasciano posto alle mousse. La gelateria in via Eurialo presta attenzione particolare anche ai vegani con gusti realizzati senza latte e uova.

Per Simonetta ed Enrico il segreto per realizzare un buon gelato, che continui ad essere amato anche a distanza di anni dai clienti, è l'unione di amore e materie prime di qualità: "La passione che Enrico ci mette nella realizzazione del gelato - dice Simonetta a RomaToday - fa la differenza. Lui studia sempre nuove equilibrature, nuovi gusti. Inoltre noi utilizziamo solo frutta fresca quindi, ogni volta dobbiamo bilanciare gli zuccheri in base alla dolcetta del frutto, più o meno maturo. Da noi non troverete mai formule statiche".

La caffetteria equosolidale

Splash è anche caffetteria equosolidale e anche il cioccolato, il caffè e lo zucchero di canna utilizzati nel gelato provengono dal commercio equo: "Facciamo attenzione non solo alle materie prime utilizzate, ma anche al modo in cui queste vengono coltivate, ci teniamo che non ci sia sfruttamento minorile all'interno delle coltivazioni, la nostra è una visione etica a 360 gradi".

Contentissimi del risultato ottenuto nella prima fase del contest #Aromacipiace - Le gelaterie, Enrico e Simonetta di Splash sperano nella vittoria consapevoli di avere un punto di forza: "L'amore del territorio, chi abita in questa zona ci ama, questo ci rende forti, anche perché ci troviamo nel municipio VII, il più grande popoloso di Roma".