La panna sul gelato: come capire se è buona

Il gelato è quell'alimento che mette d'accordo tutti, grandi e bambini. C'è chi si affida sempre e solo ai gusti classici, chi ama osare assaggiando anche i gusti più stravaganti e poi ci sono due correnti di pensiero: chi ama la panna e chi no.

Come si fa la panna del gelato

La panna sul gelato è come la ciliegina sulla torta, deve essere ben fatta, fresca, non eccessivamente zuccherata e realizzata a regola d'arte, altrimenti può rovinare tutto il gelato. Ma quali sono le caratteristiche che una panna artigianale deve avere? Come riconoscere una buona panna da una scadente?

Sicuramente tutto dipende dalle materie prime: una buona panna artigianale, con il suo delicato gusto di latte, è sempre realizzata con panna fresca. Si può anche optare per una panna a lunga conservazione, ma il gusto è un po' diverso, la panna risulta meno dolce. Tutto cambia, invece, se parliamo di panna vegetale, poiché è il risultato di legumi e cereali e il procedimento di realizzazione è più complesso.

La panna perfetta

La panna fresca permette di realizzare una panna per il gelato impeccabile. Quella fresca, rispetto a quella a lunga conservazione, conserva gran parte delle proprietà organolettiche e nutrizionali del latte, è dunque ricca di proteine, sali minerali, grassi e vitamine. La sua consistenza è soffice, il suo gusto è delicato e lascia una sensazione di leggerezza avvolgendo tutto il palato. La panna fresca non ha additivi ne stabilizzanti, non si conserva a lungo e, per questo, viene realizzata di volta in volta in modo da offrire al cliente un prodotto impeccabile.

Ricapitolando: una panna veramente artigianale è realizzata solo con panna fresca, è montata a frusta, si conserva poco e viene realizzata anche più volte nel corso della stessa giornata. E' avvolgente, completa il gelato senza coprire gli altri gusti ed è vietato mangiarla senza sporcarsi la punta del naso.