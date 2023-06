Rinfrescarsi con un gelato? Ecco dove trovare il più amato di Roma

Il gelato è un dessert perfetto per ogni occasione: particolarmente apprezzato nella stagione calda, infatti, non viene disdegnato neppure quando le temperature si abbassano.

Può essere gustato in diverse versioni: nella coppetta, in un croccante cono, come accompagnamento per una fetta di dolce, risultando sempre una gioia per il palato.

Gli ingredienti per prepararlo sono pochi e semplici, ma per ottenere un gelato eccellente è necessario utilizzare materie prime di elevata qualità.

Certo, Roma non difetta in quanto a gelaterie, ma quale di queste è in grado di offrire il gelato più apprezzato dai cittadini della Capitale?

Per decretarlo, Roma Today ha indetto un contest, attraverso il quale i lettori hanno avuto l’opportunità di esprimere la propria preferenza.

‘A Roma ci piace’: ecco qual è la gelateria del cuore

Il concorso ‘A Roma ci piace’, organizzato da Roma Today, ha previsto varie fasi, durante le quali si sono susseguiti articoli, post e sondaggi su Facebook, Instagram e sito; attraverso questi, i lettori hanno potuto votare la gelateria preferita e scoprire, nell’avanzare del contest, quali fossero le finaliste, approfondendone la conoscenza.



Sono state 5 settimane di serrate nomination, votazione ed eliminazioni, che hanno condotto alla fase finale, svoltasi dal 12 al 19 giugno.

Al termine del percorso, si è giunti all’elezione di un vincitore.



Ad aggiudicarsi il titolo, con 3696 punti, è stata la gelateria Vallesi Ice Cream, situata presso il Borgo di Cesano.

Si tratta di una piccola realtà, a conduzione familiare, che offre un gelato completamente artigianale.

Punto di forza è l’impiego di materie prime di qualità che, secondo Alessio Vallesi, titolare della gelateria, rappresentano il segreto per realizzare un buon gelato.

Vallesi Ice Cream, inoltre, ama sperimentare, per questo offre, ai propri clienti, gusti sempre nuovi.

Un partner con 50 anni di esperienza nel settore del latte di qualità

Il concorso ‘A Roma ci piace’, dedicato alle gelaterie, ha avuto il supporto di un partner che conosce bene il settore: si è trattato, infatti, di Latte Sano, azienda che, da oltre 50 anni, è leader nel settore della produzione e distribuzione di latte fresco, panna fresca e dei suoi derivati.

Latte Sano è ben consapevole di quanto materie prime di elevata qualità siano il fattore fondamentale per creare non solo un gelato eccellente, ma anche la base indispensabile per sperimentare e innovare, dando vita a preparazioni gourmet.

Sul mercato, infatti, si sono visti gelati realizzati impiegando i classici latte e panna, ma anche utilizzando ricotta, mascarpone e, addirittura, provola affumicata.

Anche in queste occasioni, il risultato è strettamente legato alla qualità delle materie prime, tema a cui Latte Sano tiene in maniera particolare.

Grazie all’attenzione alla qualità, l’Azienda è riuscita ad ottenere un ottimo risultato: è, infatti, il terzo operatore nazionale nel mercato del latte fresco pastorizzato.

Latte Sano usa solo latte che viene dalle zone rurali di Roma e che, quindi, deve effettuare un breve percorso per raggiungere i consumatori.

Seguire la filiera corta permette, così, di avere un prodotto a ‘km 0’ che non solo ha ottime qualità nutritive e un sapore unico, ma è anche amico dell’ambiente, perché riduce i trasporti legati a produzione e distribuzione.

Attenzione alla sostenibilità e all’impatto ambientale sono altri aspetti cui Latte Sano dedica un occhio di riguardo; per questo, ha costruito un impianto fotovoltaico, collocato sui tetti delle strutture esistenti nel proprio stabilimento e perfettamente integrato con esse, che ha abbassato le emissioni di CO2 di circa 470 tonnellate /anno.

L’Azienda, inoltre, si preoccupa della condizione degli animali, tanto da poter offrire i prodotti a marchio ‘Gli Allevamenti del Benessere’, ottenuti con latte crudo vaccino proveniente da vacche allevate in Italia, presso aziende in cui è stata fatta la valutazione del benessere animale.

Alla scoperta del vincitore del concorso

Dunque, questa è l'occasione perfetta per i lettori di Roma Today - ma non solo - di fare una visita alla gelateria del cuore eletta dalla rete, conoscendo personalmente il vincitore del contest.