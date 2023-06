Il Dolce Sorriso di Raffaello e Nataliya all'Infernetto: "Il nostro gelato senza zucchero e attento alle intolleranze"

Ha conquistato il secondo posto nella prima fase del contest #Aromacipiace - Le gelaterie, accedendo direttamente alla finale e sperando nella vittoria. Si trova all'Infernetto dove, dal 2016, è punto di riferimento non solo per gli amanti del gelato artigianale.

Il Dolce Sorriso è gelateria, pasticceria, bar, piadineria di Raffaello e Nataliya, marito e moglie che hanno aperto insieme questa attività e nel tempo sono diventati una grande famiglia con gli abitanti della zona. "Siamo rimasti molto contenti di questo primo risultato, quando è uscito l'articolo con i primi 5 finalisti l'ho spizzato come si fa a poker, siamo davvero entusiasti, per noi è già una vittoria", ha detto Raffaello a RomaToday

"Siamo all'Infernetto da maggio 2016 - racconta Raffaello - prima eravamo in centro sempre con questo nome. Qui siamo riusciti a creare un progetto per tutti". Il Dolce Sorriso, infatti, offre una vasta scelta di prodotti, dalla pasticceria con grande attenzione alle intolleranze, alla gelateria con gusti senza zuccheri aggiunti, senza glutine e vegani. C'è tutto un reparto, inoltre, dedicato alla yogurteria, con una vetrina intera di topping e decorazioni golose.

Il Dolce Sorriso è anche piadineria, lavora molto il pastrami, "qui siamo gli unici a farlo", sottolinea Raffaello che, di recente ha deciso di aggiungere alla già variegata offerta una cocktail machine: "Eroga fino a 48 cocktail diversi, amo le cose nuove, amo cambiare", afferma.

Il gelato de Il Dolce Sorriso

Il cioccolato è protagonista nel banco gelato de Il Dolce Sorriso: si fanno tre tipi di cioccolato, un fondente al 71% e vegano, un cioccolato al latte senza zucchero, una nutella bianca molto golosa, una nutella scura vegana senza zucchero. Tra i gusti più amati c'è il pistacchio Sicilia che viene proposto sia nella versione normale che in quella vegana, e poi il mango, il fondente, la fragola, il cioccolato fondente. "Prediligendo il senza zucchero - ci tiene a sottolineare Raffaello - non offriamo gusti strani, ma i grandi classici fatti bene. Abbiamo solo 6 gusti con zucchero".

Per Raffaello si può fare il gelato più strano del mondo, ma senza la materia prima giusta non si può realizzare un buon gelato: "Utilizziamo solo ingredienti di prima qualità, senza badare al prezzo. Non utilizzando zucchero e lattosio, se il prodotto non è buono il gelato non sa di niente".

Negli anni questa gelateria-pasticceria è diventata una grande famiglia, dai bambini che escono da scuola ai ragazzi, fino alle coppie e ai single che entrano per prendersi una pausa gustosa. All'interno non ci sono posti a sedere, ma esternamente c'è una piazzetta con un dehors che viene aperto in estate e chiuso in inverno. "I clienti entrano da noi con un desiderio ed escono con un Dolce sorriso e questo è il nostro punto di forza".