I 7 gusti di gelato più strani da provare

Non c'è cosa più buona, nelle giornate di afa romana, di un fresco e goloso gelato, ma anche quando le temperature non sono roventi, un cono o una coppetta fanno sempre tornare il buon umore.

Il gelato è un pasto completo, dissetante e che accontenta tutti i gusti. Se i grandi classici (cioccolato, fragola, stracciatella, etc.) restano intramontabili, c'è chi ama osare ed assaggiare le new entry della gelateria, anche se sono davvero stravaganti.

Abbiamo selezionato 7 gusti più strani di gelato da provare, almeno una volta nella vita:

Gelato alla cipolla

Ebbene sì, alcuni maestri gelatieri si sono cimentati nella realizzazione del gelato gusto cipolla. Un gusto davvero stravagante, difficile da abbinare, che però i palati più coraggiosi non potranno farsi scappare. Le cipolle affettate vengono lasciate per ore a macerare, poi sciacquate, immerse nello sciroppo, unite al resto degli ingredienti e seguendo i procedimenti canonici ecco pronto il gelato gusto cipolla.

Nocciotella

Sinonimo di bontà e golosità allo stato puro. In pratica un mix di cioccolato, nutella e nocciola per mandare in visibilio le papille gustative. Un gusto che non è proprio alleato della dieta ma che è un toccasana in quelle giornate in cui l'umore è molto giù.

Gelato all'insalata

D'estate, quando fa molto caldo, non la prepari una fresca e ricca insalata? E se questa ti venisse servita sul cono o in coppetta? Diversi gelatieri hanno realizzato il gelato gusto insalata, che ha un colore verde chiaro e in bocca dà subito una sensazione di freschezza. Qualsiasi cosa si sia mangiato prima, il gelato all'insalata pulisce il palato e cancella tutti gli altri sapori regalando una sensazione dissetante e piacevolissima.

Cioccolato wasabi

Cioccolato o wasabi? Vi domanderete. La risposta è "entrambi". Sì, perché c'è chi si è spinto oltre ogni limite realizzando un gusto gelato al gusto cioccolato wasabi. Latte, zucchero, cioccolato e wasabi in polvere, sicuramente ai primi posti per l'originalità, sul gusto, però, abbiamo qualche perplessità.

Gelato al gorgonzola

Difficila che il gorgonzola accontenti tutti i gusti a tavola, ma chi lo ama avrà piacere nel sapere che si può mangiare anche in gelateria. In alcuni locali più estrosi, infatti, potrebbe capitare di imbattersi nel gusto gelato gorgonzola. Il formaggio erborinato, mescolato con lo zucchero e con la panna, diventa un gusto unico, lontano dai sapori classici ma assolutamente da provare.

Gelato alla birra

Non solo in bottiglia o alla spina, la birra è anche gelato. E' questo un altro gusto abbastanza bizzarro che si può trovare in alcune gelaterie e che non manca mai all'Oktober Fest di Monaco di Baviera. E, proprio come nel boccale, anche sul cono o nella coppetta, il gusto cambia a seconda del tipo di birra utilizzata. Sembra che il più apprezzato sia quella alla Guinness.

Gelato alla mortadella

Un gusto gastronomico che capita di vedere nelle fiere e negli eventi dedicati al gelato è quello alla mortadella. Un gelato salato, forse da abbinare con il gusto insalata di cui vi abbiamo parlato sopra, che sicuramente suscita tanta curiosità.