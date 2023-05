Gelato, 10 gusti classici e intramontabili

Ci sono gusti creativi, che allettano il palato, che conquistano anche i meno amanti del gelato. Ci sono persino i gusti gastronomici che rendono gelato piatti salati, verdure, salumi. E poi ci sono i grandi classici, quei gusti intramontabili, da sempre nelle gelaterie, dove per sempre resteranno.

Si tratta di gusti che, solitamente, si iniziano a mangiare da bambini, ma che tornano sul cono fino alla tarda età, proprio perché rappresentano una certezza, sempre e comunque, ovviamente se artigianali e realizzati con ingredienti di ottima qualità.

Quali sono queti gusti di gelato classici e intramontabili? Ne abbiamo individuati 10:

Il cioccolato

Nella versione fondente, ma anche al latte, il cioccolato resta uno dei gusti più richiesti nelle gelateria, si abbina bene alle creme ma anche alla frutta e non delude mai. Ultimamente sta popolando la versione all'acqua, meno pesante del classico cioccolato con base latte, ma altrettanto buona e pù delicata.

Nocciola

Con la nocciola romana dop è senz'altro questo uno dei gusti classici più amati nella Capitale. Ma la Nocciola spopola in tutta Italia grazie alle numerose qualità di questo frutto nel territorio italiano (basti pensare alle nocciole piemontesi, ad esempio). La nocciola si abbina bene al cioccolato, alla crema, e anche da sola è sempre una bella scoperta.

Fragola

Un classico tanto amato dai bambini, la fragola è un gusto che si sposa bene con il fiordilatte, con il limone e anche con il cioccolato. Solo alcune gelaterie - per scelta - lo producono solo nel periodo delle fragole, rispettando la stagionalità dei prodotti, ma generalmente il gusto fragola è sempre presente nelle vetrine di gelato.

Pistacchio

Quello di Bronte è il migliore, detto anche l'oro verde di Sicilia. Quando si trova nelle gelaterie è una gioia per i pistacchio lovers. Mi raccomando prestate attenzione al colore: un pistacchio artigianale e di qualità non sarà mai verde fluo o smeraldo ma più tendente al marroncino.

Crema

La crema all'uovo è forse il più classico dei classici. Un gusto che si abbina bene a tutti gli altri, a volte rivisitato con aggiunta di pinoli o limone resta una certezza quando si parla di gelato artigianale

Zabaione

E' il gusto classico che più divide le opinioni: lo zabaione o lo ami o lo odi, perché è un gusto deciso con quel sentore liquoroso che in bocca non a tutti piace.

Fiordilatte

Altro gusto amato dai bambini sin dai primi anni di età, si sposa benissimo con la fragola. E' un gusto a base di latte, semplice ma sempre buono.

Limone

Il gusto classico più fresco che ci sia è senza dubbio il limone. In questo caso il gusto varia a seconda dei limoni utilizzati e può avere un retrogusto più o meno aspro, per questo è consigliato l'abbinamento con un gusto dolce (come la fragola ad esempio).

Stracciatella

Un fiordilatte con le scaglie di cioccolato fondente, un gusto che davvero non stanca mai e che sta benissimo con il cioccolato e con tutte le altre creme. Sentire la scaglietta croccante sotto i denti fa impazzire il palato

Caffè

Se ben fatto questo gusto lascia in bocca un piacevole aroma di caffè. E' il gusto preferito dagli amanti dell'espresso ma anche del tiramisù. Sta benissimo con la crema, il fiordilatte e la stracciatella. L'aggiunta di panna con questo gusto fa senza dubbio la differenza, un po' come bere il caffè con panna.