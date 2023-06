Gelato, tutti i trend dell'estate 2023

Gelato, gusti classici e nuove proposte: cosa ci attende nell'estate 2023? Il gelato artigianale diventa sempre più glamour e - con grande attenzione alle materie prime e ai gusti intremontabili - come cioccolato, pistacchio e creme - spazia anche verso gusti meno dolci, come il caramello salato, fino a sapori intensi e diversi, tipo gli abbinamenti con il pepe. Non mancano proposte insolite tra cui insalata e sorbetto alla panzanella, per arrivare ai gusti che valorizzano la materia prima regionale e territoriale.

I gusti di gelato dell'estate 2023

Fattoria Latte Sano, azienda lattiero casearia laziale, traccia un quadro sul gelato artigianale protagonista dell’estate 2023 e lo fa attraverso il parere di alcuni maestri romani del gelato (Stefano Ferrara di Stefano Ferrara Gelato Lab, Dario Rossi di Greed-Avidi di gelato e Silvana Barbaresi di Pico Gelato) e nell'ambito del contest #aromacipiace - le gelaterie di RomaToday, appena concluso (scopri qui chi è il vincitore).

"La gelateria - afferma Stefano Ferrara di Stefano Ferrara Gelato Lab nel proporre la sua analisi sulle tendenze di gelato per il 2023 - si è molto evoluta, accanto ai gusti classici e intramontabili ci sono proposte nuove e creative. Per questa estate credo che oltre la frutta ci sarà grande spazio per il cioccolato, per gusti meno dolci tipo il caramello salato o per sapori intensi e diversi, tipo gli abbinamenti con il pepe. In questo momento - segnala Ferrara - noi abbiamo una mandorla vegana con pepe bianco agrumato e il sesamo nero tostato con pepe indiano, ma anche un classico come la cheese cake che stiamo rivisitando sostituendo il Philadelphia con la robiola e un gel di rapa rossa. Uno dei nostri più venduti e apprezzati è invece il gelato di fattoria, pochi ingredienti, dove sono protagonisti latte, panna e ricotta di Fattoria Latte Sano".

“Per i trend dell’estate - ha detto Silvana Barbaresi di Pico Gelato- la frutta, granite e sorbetti. Noi stiamo proponendo il melone, lampone, mango, mora, fragola e man mano che ci avviciniamo all’estate inseriamo la frutta di stagione” “La proposta estiva - sostiene, invece, Dario Rossi di Gelateria Greed - oltre a presentare i grandi classici di creme propone i gelati alla frutta con ingredienti di stagione. Come proposte nuove e insolite noi proponiamo un gusto all’insalata, lattuga, olio itrana, aceto balsamico e sale o un sorbetto alla panzanella”.

Fattoria Latte Sano alla fine del mese di giugno presenterà nei punti vendita di Pico Gelato “Gelato di Fattoria” un nuovo gusto artigianale nato da una sinergia tra l’azienda lattiero casearia laziale e Stefano Ferrara Gelato Lab. Il gusto è realizzato con ingredienti locali laziali, nello specifico latte, panna, ricotta un solo zucchero e una aggiunta di amarena. Sarà presentato anche il Vademecum sul gelato artigianale e il risultato di un questionario su usi e consumi del gelato.