Il gelato non è nemico della dieta: calorie, proprietà nutritive e benefici

Perché eliminare il gelato dalla dieta quando lo si può mangiare senza ingrassare? C'è una buona notizia per tutti i gelato lovers ed è quella che questo alimento, fresco, gustoso e amico dell'estate è consigliato persino dai nutrizionisti. Ovviamente bisogna restare entro determinate dosi e scegliere un buon gelato artigianale, nulla di industriale e carico di grassi idrogenati e zuccheri.

Scopriamo dunque qual è il gelato alleato della linea e quali sono le proprietà nutrizionali e i benefici di questo alimento.

Il gelato fa bene alla salute

Gli esperti affermano che il gelato artigianale, senza grassi vegetali idrogenati, coloranti e aggiunta di zuccheri, è un alimento sano, ricco di benefici per l'organismo. Si tratta di un alimento completo, che contiene proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali. E' un alimento altamente digeribile e fa bene anche all'umore, il che non guasta. Il gelato, inoltre, disseta e aiuta a mantenere il giusto livello di idratazione durante l'estate.

Proprietà nutritive del gelato

Il gelato è ricco di vitamine: contiene la vitamina A, B1, B2, B6, B12, C, D, E e K. All'interno del gelato troviamo, inoltre, calcio e fosforo, fondamentali per combattere osteoporosi, calcoli renali o sintomi della sindrome premestruale. Secondo alcune ricerche, il gelato aiuta a prevenire lo sviluppo di alcune malattie, come il tumore al colon. I nutrizionisti consigliano di mangiarlo con moderazione, di assicurarsi sempre che si tratti di un gelato artigianale realizzato con materie prime di qualità, senza aggiunta di grassi idrogenati, dopodiché si potrà mangiare questo alimento gustosissimo senza sensi di colpa.

Il gelato amico della dieta

Per essere davvero alleato della dieta, il gelato deve avere le seguenti caratteristiche:

non deve avere tante calorie

non deve contenere grassi vegetali idrogenati o margarina

non deve contenere coloranti, addensati ed emulsionanti

non deve essere troppo zuccherato

in caso di colesterolo alto è preferibile mangiare gelato alla soia, senza esagerare con le quantità

Il gelato è sinonimo di felicità

Tutti tornano un po' bambini quando mangiano un gelato. Questo alimento, infatti, è sinonimo di felicità, riporta il sorriso, fa bene all'umore. Sembra addirittura che aiuti a combattere l'ansia, aiuti a rilassarsi e a combattere persino i problemi di insonnia.