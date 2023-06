Gelato d'Essai, il gelato di Geppy Sferra tanto amato in periferia: "Artigianalità e convivialità sempre al centro"

"Siamo davvero contenti di essere arrivati in finale, ma ancora di più della reazione dei clienti che ci hanno votato; abbiamo vissuto questo risultato come una cosa bella che ha coinvolto molti".

Sono le parole di Geppy Sferra e della figlia Chiara, proprietari di Gelato D'Essai, con le sue due sedi in via Tor De Schiavi, 295 (Centocelle) e in viale B.Bardanzellu, 77 (Colli Aniene).

Gelato D'Essai è un punto di riferimento nei due quartieri della periferia romana, il primo punto vendita è stato aperto nel 2011 a Centocelle con una grande fedeltà all'artigianalità e con l'obiettivo di ampliare gli orizzonti della gelateria, pur rispettando una tradizione ben consolidata: "Sin dall'inizio abbiamo cercato di fare del gelato qualcosa di buono, sano, interessante, coinvolgente, uno dei nostri slogan è 'Il gelato sa tante cose che noi ancora dobbiamo imparare' questa è la nostra filosofia da sempre", specifica Geppy Sferra.

Una realtà a conduzione familiare che, nel tempo, è cresciuta e, oggi, vede lavorare insieme tre famiglie: "Siamo in tanti, ognuno ha la sua idea, ma proprio questo ha arricchito il nostro modo di vedere il gelato. L'artigianalità è sempre la nostra base e la convivialità è sempre al centro".

Gelato d'Essai, gusti e divulgazione

In questi anni, Gelato d'Essai ha lavorato molto sulla divulgazione del gelato e continua a farlo attraverso degustazioni di gelato gratis, gelato nelle scuole e il progetto "bistrot" che porta il gelato nel piatto, abbinato anche a cibi salati. Un continuo evolversi con l'obiettivo di avvicinare tutti - grandi e piccoli - al gelato.

Come Geppy e Chiara raccontano a RomaToday, nei due punti vendita di Gelato D'Essai i gusti più apprezzati non sono gli stessi: "Cambia zona e cambiano anche i gusti, è un esperimento sociologico interessante", dicono. Il pistacchio non passa mai di moda, a Colli Aniene la gelateria è di fronte alla scuola e, per questo, i gusti più chiesti sono fragola, cioccolato, fiordilatte, stracciatella. Altri due gusti che hanno preso abbastanza piede sono ricotta romana e visciole e zabaione con passito di Pantelleria. Tra la frutta, mirtillo e rosa canina viene subito dopo la fragola. In generale i gusti senza latte sono molto apprezzati: cacao puro, pistacchio e mandorla.

La scelta delle materie prime è la base di un buon gelato per Geppy Sferra: "Più si fa un gelato senza additivi - spiega a RomaToday - più la materia prima diventa fondamentale, perché non hai niente che la maschera. Il gelato industriale può fare quello che vuole con ciò che vuole, l'artigiano sceglie che tipo di gelato fare".

La linea Pastum, un gelato per tutti

Recentemente Gelato D'Essai ha anche presentato una linea di gusti attenti al benessere e alla salute di chi vuole o deve rispettare determinati limiti. I gusti della linea Pastum sono mandorla, nocciola, cacao e caffè, si tratta di coppette pensate su quattro modelli alimentari. Ce lo spiega bene Chiara che, essendo nutrizionista, ha curato da vicino il progetto: "Non si tratta di gelati migliori degli altri - sottolinea - ma di una proposta aggiuntiva, che permette di mangiare gelato anche a chi non potrebbe". Ci sono "Principia", una coppetta completamente sugar free pensata anche per diabetici, "Essenzia", coppetta senza zuccheri aggiunti, "Sostanzia", coppetta ricca di proteine e attenta alla qualità del suo profilo amminoacidico e "Spazia", coppetta della dieta mediterranea. Sono tutte coppette da 50 grammi - come spiegano Geppy Sferra e la figlia Chiara - per una giusta merenda. E', inoltre, disponibile la versione da 300 grammi.

Gelato D'Essai propone anche una linea di ghiaccioli senza zuccheri che possono mangiare tutti, anche gli animali: "La sera ci sono clienti che vengono da noi e, mentre mangiano il gelato, ai loro cagnolini comprano uno dei nostri ghiaccioli", dice Sferra.

Le iniziative di Gelato D'Essai per coinvolgere tutti

Ogni sabato pomeriggio, alle 18, Gelato D'Essai propone il suo "Carpe Diem": si può degustare gratuitamente un gusto gelato appena uscito dalla macchina, c'è un calendario sul sito e sui social per essere aggiornati sul gusto in degustazione della settimana. Ormai è diventato un appuntamento fisso in zona a cui i clienti non rinunciano. Oltre a "Carpe Diem", la gelateria romana propone la scuola di gelato per le quarte e le quinte elementari, con una prima lezione in classe e il laboratorio durante il quale gli stessi bambini si trasformano in piccoli gelatieri. Gelato D'Essai ha inoltre una newsletter settimanale cartacea e digitale per far sì che i clienti possano essere sempre aggiornati su appuntamenti e novità.

Geppy e Chiara ci salutano con un ringraziamento particolare a chi ha permesso l'arrivo alla finale del contest #Aromacipiace - Le gelaterie: "Abbiamo i clienti più fighi del mondo, ci sostengono da sempre, lo hanno fatto durante il Covid, continuano a farlo ogni giorno. Se vinceremo sarà solo merito loro".