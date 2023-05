Il gelato nella musica

Inconfondibile e unico. Il gelato ha ispirato anche i più grandi artisti della musica del panorama nazionale. Da "gelato al cioccolato" a "fotoromanza", senza dimenticare "come si fa" o "ciao". Lucio Battisti, Luca Carboni ma anche Gianna Nannini o Lucio Dalla. Tutti a loro modo hanno omaggiato il gelato nei testi delle loro canzoni.

COME UN GELATO ALL'EQUATORE - "Come un gelato all'equatore mi sciolgo col tuo amore..." recita così una delle canzoni più belle di Pino Daniele, l'artista napoletano scomparso nel gennaio dello scorso anno. E' proprio la canzone "come un gelato all'equatore" a dare il titolo all'album del 1999.

I GIARDINI DI MARZO - "Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati...". Indimenticabile inizio di Giardini di Marzo del grande artista Lucio Battisti. Più di una canzone, una vera e propria poesia che fa parte dell'album "Umanamente uomo: il sogno" pubblicato nel 1972.

GELATO AL CIOCCOLATO - "Gelato al cioccolato dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato rimani così che dolce sei tu non chiedo di più...". Chi non conosce la canzone dal titolo "Gelato al cioccolato" di Pupo? Un tormentone!

FOTOROMANZA - "Questo amore è una finta sul ring, è una fiamma che esplode nel cielo, questo amore è un gelato al veleno" la frase è tratta dalla canzone Fotoromanza inserita nell'album Puzzle della cantautrice e musicista italiana Gianna Nannini.

COME SI FA - "Io mi sento a pezzi e non c'e' niente che mi basti e voglio fare tutto quello che mi pare scalare una montagna per vedere il mare, voglio un gelato, voglio un albero un prato...". Uno stralcio della canzone "Come si fa" di Giorgia inserita nell'album "Ladra di venti".

CIAO - "La spiaggia di Riccione, milioni di persone, le pance sotto il sole, il gelato e l'ombrellone...". Il gelato viene omaggiato anche in una delle più celebri canzoni di Lucio Dalla, tratta dall'album "ciao" a cui l'omonima canonze da' il titolo.

AURORA SOGNA - "Qualcosa fuori dal normale. Qualche gelato al giorno forse la nutrirà. Non crede nell'amore in cio' è molto semplice". Anche i Subsonica hanno voluto rendere omaggio al gelato nella canzone dal titolo "Aurora sogna" che appartiane all'album dal titolo "Microchip emozionale".

LA MIA CITTA' - "Siamo sempre di corsa, sempre in agitazione, anche te... che anche se lecchi il gelato, hai lo sguardo incazzato". Il gelato ha ispirato anche Luca Carboni che ha ho voluto inserirlo all'interno della canzone intitolata "La mia città" inserita all'interno dell'album "Carboni".