aromacipiace, le gelaterie | La finale a dieci: ecco come votare

Ci siamo. Dopo tre settimane di contest, parte oggi la finale di #aromacipiace gelaterie edition. Dopo migliaia di nomination, una lotta serrata in semifinale e dopo aver presentato i finalisti, è il momento della sfida finale per decidere le migliori gelaterie di Roma. Dieci i finalisti, cinque provenienti dalle nomination, altre cinque provenienti dalle semifinali, con l'intero territorio cittadino rappresentato, in tutti i quadranti e in tutti i quartieri più importanti.

Come votare

Il contest, in collaborazione con Fattorie Latte Sano, andrà avanti fino a sabato a mezzanotte. Si vota nel sondaggio a questo link, scegliendo la gelateria preferita tra le 10 presenti. Inoltre sull'app di RomaToday (qui il link per scaricarla se non l'avete) è possibile commentare con il nome della gelateria. Il commento vale 5 voti e andrà, in sede di contegio finale, ad essere sommato con i voti ottenuti nel sondaggio.

I dieci finalisti

VallesiIcecream - Via Borgo di Sopra, 15 [Cesano]

Il dolce sorriso - Via Torcegno, 41 [Infernetto]

Terra cuore e Gelato - Via Adolfo Celi 43 [Porta di Roma]

Splash - Via Eurialo 102 [Furio Camillo]

Gori - Piazza Menenio Agrippa 88/c [Montesacro]

Stefano Ferrara Lab - Via Portuense 727 [Portuense]

Gelato D'Essai - via Tor de Schiavi 295 [Centocelle]

Gelatist - via Nazionale, 16t0 [Centro storico]

Gelateria Tony - Viale dei Colli Portuensi 335 [Colli Portuensi]

Gelatomania - via Portuense 760 [Portuense]