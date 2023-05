Gelato di qualità? Dipende dalle materie prime

È noto che, in cucina, per ottenere risultati eccellenti non basta l’abilità del cuoco, ma sono necessarie, anche, materie prime di elevata qualità, ancor meglio se del territorio, che garantiscono freschezza e sostenibilità.

Questa scelta, per quanto semplice, fa una grande differenza. Grazie alle loro caratteristiche, infatti, gli ingredienti esprimono tutto il loro potenziale, dando a qualsiasi preparazione, semplice o articolata che sia, un sapore unico e ben definito.

Scegliere materie prima pregiate significa prendersi cura di chi consumerà quanto preparato, garantendone il benessere.

Inoltre, optare per eccellenti ingredienti è un modo per valorizzare il territorio e le sue eccellenze agroalimentari.

Naturalmente, questo concetto vale per tutti i cibi, compreso l’amatissimo gelato che, in questo periodo, vede un notevole aumento del suo consumo.

Come scegliere, però, il migliore gelato sulla piazza?

Ci viene in aiuto Roma Today, che ha indetto un contest proprio per decretare quale sia la gelateria di Roma dove è possibile gustare il miglior gelato.

‘A Roma ci piace’, un contest per scoprire la migliore gelateria di Roma

Per scoprire quale sia il migliore gelato della Capitale, Roma Today ha organizzato un contest speciale: "A Roma ci piace".

La decisione sarà affidata ai lettori di Roma Today che, attraverso le quattro fasi del concorso, decreteranno, il vincitore.

La fase iniziale, che si terrà dal 22 al 27 maggio, vedrà una prima scrematura dei concorrenti: in questo frangente, gli utenti potranno esprimere la loro preferenza tramite Facebook, Instagram e sito.

Le 5 gelaterie che riceveranno più nomination andranno, direttamente, in finale, mentre le successive 20 più votate avranno accesso alla semifinale.

Dal 29 maggio al 3 giugno ci sarà la seconda parte del contest.

Verrà pubblicato un sondaggio, su Facebook, all’interno di un articolo, dove i lettori potranno selezionare le gelaterie preferita tra le semifinaliste; le 5 più apprezzate andranno in finale.

Avrà, quindi, luogo la terza parte del concorso, che si svolgerà dal 6 al 10 giugno; verranno presentate le 10 gelaterie finaliste tramite articoli, uno per partecipante, per consentire ai lettori di approfondirne la conoscenza.

Infine, dal 12 al 19 giugno si terrà la quarta e ultima parte del contest, durante la quale ci saranno le votazioni finali.

La gelateria con più preferenze si aggiudicherà la vittoria.

Valorizzazione del territorio: un'azienda leader nella trasformazione del latte fresco locale

In occasione del “A Roma ci piace”, Roma Today sarà affiancata dal partner Latte Sano, azienda leader nel settore della produzione e distribuzione di latte fresco, panna fresca e dei suoi derivati.

L’importanza dell’impiego di materie prime di qualità per realizzare un eccellente gelato è un tema molto sentito, sia tra i gelatieri artigianali che tra i consumatori, sia per questioni di salute che di gusto.

Ed è evidente che, tra i fattori principali che influenzano la qualità del gelato rientra la scelta del latte, argomento che Latte Sano conosce molto bene.

Inoltre, il settore food è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per poter proporre ricette sempre più gustose e accattivanti.

Tali innovazioni, ricerche e sperimentazioni riguardano, anche, il mondo del gelato e ciò ha dato vita a originali creazioni, realizzate non solo utilizzando i classici latte e panna, ma anche impiegando ricotta, mascarpone e, addirittura, provola affumicata.

Anche in questi casi, un buon risultato è strettamente legato al fatto che questi ingredienti siano di elevata qualità, tema caro a Latte Sano.

L’Azienda, infatti, grazie all’attenzione e alla cura che, da oltre 70 anni, mette nella creazione dei propri prodotti, è oggi il terzo operatore nazionale nel mercato del latte fresco pastorizzato.



Latte Sano impiega, esclusivamente, latte provenientepercorre pochissimi chilometri per arrivare sulle tavole dei consumatori: è

Seguire la filiera corta consente di ottenere un prodotto a ‘km 0’ che non solo vanta eccellenti proprietà nutrizionali e un gusto unico, ma è anche rispettoso dell’ambiente, dato che limita i trasporti legati a produzione e distribuzione.

Sempre in ambito di sostenibilità e impatto ambientale, Latte Sano ha dimostrato un particolare sensibilità; infatti, ha realizzato un impianto fotovoltaico, installato sulle coperture delle strutture esistenti nello stabilimento e completamente integrato con esse, che ha ridotto le emissioni di CO2 di circa 470 tonnellate /anno.

L’Azienda, inoltre, dedica un occhio di riguardo alla qualità di vita degli animali in allevamento, tanto da poter offrire latte fresco con il marchio di qualità ‘Gli Allevamenti del Benessere’, ottenuto con latte crudo vaccino proveniente da vacche allevate in aziende nelle quali si effettuano periodicamente i controlli per la valutazione del benessere animale.

Pronti a votare

Roma Today e Latte Sano sono impazienti di dare il via al contest.

Ai lettori il compito di votare la gelateria del cuore, per decretare quale sarà il migliore gelato di Roma.