ARomacipiace, le gelaterie | Le cinque semifinaliste gelaterie che arrivano in finale

Si sono chiuse sabato a mezzanotte le votazioni per la semifinale di ARomacipiace, gelaterie edition. Le dieci gelaterie finaliste sono così al completo. Alle 5 già note dalla settimana scorsa, si aggiungono Stefano Ferrara Lab di via Portuense, Gelato D'Essai di via di Tor de Schiavi, Gelatist di via Nazionale, Gelateria Tony di via Colli Portuensi e Gelatomania di via Portuense. Quest'ultima ha superato Fassi, in avanti nei voti del sondaggio, grazie ai voti ottenuti nell'app.

Le cinque già in semifinale sono: VallesiIcecream a Cesano, Il dolce sorriso all'Infernetto,"Terra cuore e Gelato" di via Adolfo Celi; Splash di via Eurialo, Gori di piazza Menenio Agrippa.

Ecco il quadro completo dei voti della semifinale.