aromacipiace - Le gelaterie | Chi ha vinto il contest? La classifica finale dei lettori di RomaToday

I lettori di RomaToday si sono espressi. Lo hanno fatto in massa, con numeri come al solito straordinari. Anche il contest #aromacipiace, Gelaterie edition ha visto una partecipazione altissima da parte dei lettori e alla fine si è rivelato decisivo il voto espresso nei commenti, tramite l'app di RomaToday. A trionfare è stata la gelateria VallesiIcecream di Cesano che ha superato Gelateria D'Essai di Centocelle, risultata la più votata nel sondaggio, ma che ha dovuto poi cedere il passo per il voto nei commenti.

Sono stati ben 191 quelli che hanno commentato con l'app di RomaToday in fondo all'articolo a favore di VallesiIcecream, con 5 voti annullati causa doppione. Il risultato si è trasformato in 955 punti, abbastanza da sancire il sorpasso. Infatti la sfida nel sondaggio si era chiusa 2.831 a 2741 a favore di Gelateria d'Essai. Novanta voti di vantaggio colmati dallo strapotere espresso da Vallesi nel voto tra i commenti: 955 i punti raccolti, contro i 210 della gelateria di Centocelle. Ricordiamo che ogni commento valeva 5 punti. Alla fine il risultato finale recita 3696 punti VallesiIcecream, contro 3041 per gelateria D'Essai.

Terzo posto per Stefano Ferrara Lab che ha collezionato 1437 voti nel sondaggio e 245 punti (49 commenti) sull'app.

Ricordiamo che si è arrivati a questa finale al termine di un mese di votazioni. Una prima fase di nomination in cui 5 gelaterie sono passate direttamente in finale. Anche lì Vallesi era arrivata prima. Poi la semifinale con la qualificazione di altri 5 locali. Qui Stefano Ferrara Lab e Gelateria D'Essai l'avevano fatta da padrone. In finale lo scontro serrato, almeno per quel che riguarda la parte del sondaggio.

Tre gelaterie artigianali, con Vallesi nome decisamente nuovo tra le gelaterie celebrate a Roma. D'Essai e FerraraLab sono infatti pluricitate e premiate in numerose guide enogastronomiche. Vallesi invece vince grazie al gradimento del pubblico che, oltre alla bontà del prodotto, valuta anche altro.



Di seguito la classifica finale completa