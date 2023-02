La carbonara di Osteria Primo: "Se non è 'gnorante non è bona"

"Siamo contentissimi di essere stati votati da tanti romani per la nostra carbonara. E' un piatto iconico che abbiamo in carta da quando abbiamo aperto e non lo toglieremo mai". Sono le parole ricche di entusiasmo di Pietro Adragna dell'Osteria Primo, ristorante tra i 15 finalisti del contest #aromacipiace - la carbonara.

Osteria Primo nasce nel 2018 a Monteverde, per poi spostarsi nel 2021 a Ponte Milvio dove si trova tutt'oggi. Nel menu si sposano tradizione romana e siciliana: "Sono le mie origini - racconta Adragna - se faccio questo lavoro è prima di tutto perché mi piace mangiare", sottolinea.

La carbonara di Osteria Primo

Il ricordo, i sapori della tradizione sono al centro del menu di Osteria Primo. Per far sì che questo sia possibile, però, Adragna non tralascia nulla e si rivolge solo a fornitori di altissima qualità del Lazio. Nello specifico, per preparare un'ottima carbonara, l'osteria in Ponte Milvio utilizza uno spaghettone del pastificio Lagano di Roma, le uova delle Galline Felici, il guanciale di Amatrice. "Il pecorino? Neanche a dirlo...buonissimo!", aggiunge Pietro Adragna.

"Per noi la carbonara è un piatto 'gnorante - aggiunge sorridendo - ma da realizzare con un equilibrio perfetto. Il cuoco deve fare tutto in padella, non esistono bricchetti, creme pronte, composti di uovo, si manteca tutto", specifica il ristoratore romano.

L'atmosfera che si respira da Osteria Primo è quella di casa, ma sempre con la giusta dose di eleganza e cura. Il locale è nuovissimo, ha alcuni dettagli jungle, l'ambiente è conviviale con quel rapporto tra cliente e personale di una volta: "Chi si siede torna a parlare con l'oste, come si faceva tanti anni fa nelle osterie romane", aggiunge Adragna.

La carbonara resta tra i piatti più ordinati, ma non è l'unica ricetta che esalta la romanità, Osteria Primo infatti si spinge oltre la tradizione per proporre delle interessanti rivisitazioni: dal supplì alla romana riproposto come un riso al salto al pomodoro con ragù di rigaglie di pollo e spuma al parmigiano, ad uno yakitori di pollo con peperoni, fino al raviolo al cacao con ripieno di coda alla vaccinara.

Con Pietro Adragna, completano la squadra di Osteria Primo, il sous chef Fabio Piccolo e Federico Zandri che si occupa della sala.

Perché la carbonara di Osteria Primo dovrebbe vincere il contest #aromacipiace? "Perché io sono il primo che me la mangio fino all'ultimo boccone e questo, secondo me, è il test principale".